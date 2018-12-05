За добу в Україну заїхало майже 1000 громадян Росії

"Цієї доби близько 1000 громадян РФ перетнули кордон (з Україною - ред.) на в'їзд і в них не виникало жодних проблем з цією процедурою", - сказав Олег Слободян.



Службовець також зауважив, що прикордонники пропускають тих громадян, які їдуть з чітко визначеною метою, можуть підтвердити доцільність свого перебування в Україні, і відповідно не мають жодних проблем із законодавством України.

Серед тих, кого пропустили в Україну також є чоловіки від 16 до 60 років.



"Звісно в полі нашого зору, коли ми говоримо про категорію іноземців з країн в першу чергу міграційного ризику, це повносилі чоловіки (за віком від 16 до 60 років, ред.) громадяни РФ, але це не значить, що абсолютно усіх чоловіків з РФ ми не пропускаємо", - підкреслив Слободян

Раніше УНН повідомляв про майже 700 громадян РФ, яких не впустили в Україну протягом часу, коли почав діяти військовій стан.



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