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За сутки в Украину въехали около 1000 граждан России

Киев • УНН

 • 27995 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. За последние сутки украинские пограничники пропустили на территорию Украины почти 1000 граждан Российской Федерации. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил советник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.

За сутки в Украину въехали около 1000 граждан России

"Эти сутки около 1000 граждан РФ пересекли границу (с Украиной - ред.) на въезд и у них не возникало никаких проблем с этой процедурой", - сказал Олег Слободян.

Служащий также отметил, что пограничники пропускают тех граждан, которые едут с четко определенной целью, могут подтвердить целесообразность своего пребывания в Украине, и соответственно не имеют никаких проблем с законодательством Украины.

Среди тех, кого пропустили в Украину также мужчины от 16 до 60 лет.

"Конечно, в поле нашего зрения, когда мы говорим о категории иностранцев из стран в первую очередь миграционного риска, это полные сил мужчины (по возрасту от 16 до 60 лет - ред.) граждане РФ, но это не значит, что абсолютно всех мужчин с РФ мы не пропускают ", - подчеркнул Слободян

Ранее УНН сообщал о почти 700 граждан РФ, которых не пустили в Украину в течение времени, с момента когда начало действовать военной положение.

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