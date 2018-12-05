За сутки в Украину въехали около 1000 граждан России
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. За последние сутки украинские пограничники пропустили на территорию Украины почти 1000 граждан Российской Федерации. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил советник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.
"Эти сутки около 1000 граждан РФ пересекли границу (с Украиной - ред.) на въезд и у них не возникало никаких проблем с этой процедурой", - сказал Олег Слободян.
Служащий также отметил, что пограничники пропускают тех граждан, которые едут с четко определенной целью, могут подтвердить целесообразность своего пребывания в Украине, и соответственно не имеют никаких проблем с законодательством Украины.
Среди тех, кого пропустили в Украину также мужчины от 16 до 60 лет.
"Конечно, в поле нашего зрения, когда мы говорим о категории иностранцев из стран в первую очередь миграционного риска, это полные сил мужчины (по возрасту от 16 до 60 лет - ред.) граждане РФ, но это не значит, что абсолютно всех мужчин с РФ мы не пропускают ", - подчеркнул Слободян
Ранее УНН сообщал о почти 700 граждан РФ, которых не пустили в Украину в течение времени, с момента когда начало действовать военной положение.
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