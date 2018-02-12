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За 2 місяці адвокати Януковича пропустили 15 судових засідань

За 2 місяці адвокати Януковича пропустили 15 судових засідань

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. У період з 8 грудня 2017 року по 7 лютого 2018 року адвокати екс-президента України Віктора Януковича пропустили 15 судових засідань. Про це під час брифінгу заявив начальник відділу Департаменту спецрозслідувань ГПУ Олексій Донський, передає кореспондент УНН.

"У період з 8 грудня 2017 року по 7 лютого 2018 року адвокати Януковича пропустили 15 судових засідань. Схоже, вони намагаються організувати систему дій, спрямованих на зрив процесу захисту інтересів підозрюваного замість того, щоб забезпечити змагальність в ньому", - повідомив О.Донський.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сторона захисту екс-президента України Віктора Януковича у справі про його державну зраду не планує викликати в якості свідка президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Українські Національні Новини

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