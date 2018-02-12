За 2 місяці адвокати Януковича пропустили 15 судових засідань

"У період з 8 грудня 2017 року по 7 лютого 2018 року адвокати Януковича пропустили 15 судових засідань. Схоже, вони намагаються організувати систему дій, спрямованих на зрив процесу захисту інтересів підозрюваного замість того, щоб забезпечити змагальність в ньому", - повідомив О.Донський.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сторона захисту екс-президента України Віктора Януковича у справі про його державну зраду не планує викликати в якості свідка президента Російської Федерації Володимира Путіна.