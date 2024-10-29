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З Покровська виїхало 30 тис. людей, але ще 12 тис. залишається в місті - ОВА

Київ • УНН

 • 16613 перегляди

З Покровська евакуювалося 30 тисяч мешканців, але 12 тисяч все ще залишаються в місті. У Покровській громаді перебуває 111 дітей, з них 57 - безпосередньо в Покровську.

З Покровська виїхало 30 тис. людей, але ще 12 тис. залишається в місті - ОВА

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів, що люди продовжують евакуйовуватись, вже 30 тисяч людей виїхало з Покровська. Про це він розповів в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Безпечного міста на Донеччині не існує. В Покровській громаді залишається 111 дітей, а в самому Покровську їх 57. Щодо населення, то в Покровську залишається 12 тисяч людей, а виїхало 30 тисяч

- розповів Філашкін.

За його словами, є великі проблеми з водопостачанням та електроенергією, адже ворог постійно проводить обстріли.

Нагадаємо 

У Донецькій області російські війська сьогодні завдали удар по Олексієво-Дружківці, поранено 4 цивільних, серед яких мати з двома дітьми.

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Ірина Колеснік

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