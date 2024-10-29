Из Покровска выехало 30 тыс. человек, но еще 12 тыс. остается в городе - ОВА
Киев • УНН
Из Покровска эвакуировалось 30 тысяч жителей, но 12 тысяч все еще остаются в городе. В Покровской громаде находится 111 детей, из них 57 - непосредственно в Покровске.
Председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин рассказал, что люди продолжают эвакуироваться, уже 30 тысяч человек выехало из Покровска. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Безопасного города в Донецкой области не существует. В Покровской громаде остается 111 детей, а в самом Покровске их 57. Что касается населения, то в Покровске остается 12 тысяч человек, а выехало 30 тысяч
По его словам, есть большие проблемы с водоснабжением и электроэнергией, ведь враг постоянно проводит обстрелы.
Напомним
В Донецкой области российские войска сегодня нанесли удар по Алексеево-Дружковке, ранены 4 гражданских, среди которых мать с двумя детьми.
На фронте произошло 134 боевых столкновения: ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной - Генштаб28 октября 2024, 20:31 • 16301 просмотр