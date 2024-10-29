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Армія рф завдала удар по селищу на Донеччині: серед постраждалих мати з дітьми

Київ • УНН

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Внаслідок російського обстрілу в Олексієво-Дружківці поранено 4 цивільних, включаючи матір з двома дітьми. За минулу добу окупанти здійснили 3012 обстрілів на Донеччині, пошкоджено 25 цивільних об'єктів.

Армія рф завдала удар по селищу на Донеччині: серед постраждалих мати з дітьми

У Донецькій області російські війська сьогодні завдали удар по Олексієво-Дружківці, поранено 4 цивільних, серед яких мати з двома дітьми, повідомили у вівторок у Донецькій обласній прокуратурі, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, окупанти 29 жовтня поцілили по житловому кварталу селища. Внаслідок влучання боєприпасу поблизу багатоквартирних будинків в одному з них зайнялась пожежа.

"Тілесні ушкодження отримала 37-річна мати та двоє її дітей – півторарічний хлопчик та дівчина 16 років. Також травмовано 74-річну пенсіонерку", - повідомили у прокуратурі.

У постраждалих, як вказано, - осколкові поранення, забої та садна.

Пошкоджено 4 багатоквартирні будинки. Тип озброєння встановлюється.

Доповнення

За минулу добу на Донеччині, за даними ГУНП в області, росіяни вбили одну людину та двох – поранили, поліцейські зафіксували 3012 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. 

Влучання сталися в дев’яти населених пунктах: містах Костянтинівка, Мирноград, селищі Курахівка, селах Дачне, Максимівка, Роздольне, Стародубівка, Стінки, Улакли. Пошкоджено 25 цивільних об’єктів, з них 21 житловий будинок. 

За даними поліції:

  • У Мирнограді внаслідок артилерійського удару ворога загинула цивільна особа. 
  • На Роздольне окупанти скинули три бомби «ФАБ-250» з модулем УМПК – поранили двох мирних жителів, пошкодили п’ять приватних осель. 
  • По Стародубівці війська рф вдарили авіабомбою «УМПБ Д-30СН» - руйнувань зазнали два приватних будинки й два цивільних авто. 
  • У Стінках ударом авіабомби «ФАБ-250» з модулем УМПК пошкоджено 5 приватних будинків. 
  • Улакли росія атакувала бомбою «УМПБ Д-30СН» - зруйновано й пошкоджено 4 домівки. 
  • У Максимівці пошкоджені чотири приватні оселі, у Курахівці - одна.
Юлія Шрамко

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