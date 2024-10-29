Армія рф завдала удар по селищу на Донеччині: серед постраждалих мати з дітьми
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу в Олексієво-Дружківці поранено 4 цивільних, включаючи матір з двома дітьми. За минулу добу окупанти здійснили 3012 обстрілів на Донеччині, пошкоджено 25 цивільних об'єктів.
У Донецькій області російські війська сьогодні завдали удар по Олексієво-Дружківці, поранено 4 цивільних, серед яких мати з двома дітьми, повідомили у вівторок у Донецькій обласній прокуратурі, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, окупанти 29 жовтня поцілили по житловому кварталу селища. Внаслідок влучання боєприпасу поблизу багатоквартирних будинків в одному з них зайнялась пожежа.
"Тілесні ушкодження отримала 37-річна мати та двоє її дітей – півторарічний хлопчик та дівчина 16 років. Також травмовано 74-річну пенсіонерку", - повідомили у прокуратурі.
У постраждалих, як вказано, - осколкові поранення, забої та садна.
Пошкоджено 4 багатоквартирні будинки. Тип озброєння встановлюється.
Доповнення
За минулу добу на Донеччині, за даними ГУНП в області, росіяни вбили одну людину та двох – поранили, поліцейські зафіксували 3012 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.
Влучання сталися в дев’яти населених пунктах: містах Костянтинівка, Мирноград, селищі Курахівка, селах Дачне, Максимівка, Роздольне, Стародубівка, Стінки, Улакли. Пошкоджено 25 цивільних об’єктів, з них 21 житловий будинок.
За даними поліції:
- У Мирнограді внаслідок артилерійського удару ворога загинула цивільна особа.
- На Роздольне окупанти скинули три бомби «ФАБ-250» з модулем УМПК – поранили двох мирних жителів, пошкодили п’ять приватних осель.
- По Стародубівці війська рф вдарили авіабомбою «УМПБ Д-30СН» - руйнувань зазнали два приватних будинки й два цивільних авто.
- У Стінках ударом авіабомби «ФАБ-250» з модулем УМПК пошкоджено 5 приватних будинків.
- Улакли росія атакувала бомбою «УМПБ Д-30СН» - зруйновано й пошкоджено 4 домівки.
- У Максимівці пошкоджені чотири приватні оселі, у Курахівці - одна.