Армия рф нанесла удар по поселку в Донецкой области: среди пострадавших мать с детьми
Киев • УНН
В результате российского обстрела в Алексеево-Дружковке ранены 4 гражданских, включая мать с двумя детьми. За минувшие сутки оккупанты совершили 3012 обстрелов в Донецкой области, повреждено 25 гражданских объектов.
В Донецкой области российские войска сегодня нанесли удар по Алексеево-Дружковке, ранены 4 гражданских, среди которых мать с двумя детьми, сообщили во вторник в Донецкой областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, оккупанты 29 октября попали по жилому кварталу поселка. В результате попадания боеприпаса вблизи многоквартирных домов в одном из них загорелся пожар.
"Телесные повреждения получила 37-летняя мать и двое ее детей - полуторагодовалый мальчик и девушка 16 лет. Также травмирована 74-летняя пенсионерка", - сообщили в прокуратуре.
У пострадавших, как указано, - осколочные ранения, ушибы и ссадины.
Повреждены 4 многоквартирных дома. Тип вооружения устанавливается.
Дополнение
За минувшие сутки в Донецкой области, по данным ГУНП в регионе, россияне убили одного человека и двух - ранили, полицейские зафиксировали 3012 вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору.
Попадания произошли в девяти населенных пунктах: городах Константиновка, Мирноград, поселке Кураховка, селах Дачное, Максимовка, Раздольное, Стародубовка, Стенки, Улаклы. Повреждено 25 гражданских объектов, из них 21 жилой дом.
По данным полиции:
- В Мирнограде в результате артиллерийского удара врага погиб гражданский человек.
- На Раздольное оккупанты сбросили три бомбы «ФАБ-250» с модулем УМПК - ранили двух мирных жителей, повредили пять частных домов.
- По Стародубовке войска рф ударили авиабомбой «УМПБ Д-30СН» - разрушениям подверглись два частных дома и два гражданских авто.
- В Стенках ударом авиабомбы «ФАБ-250» с модулем УМПК повреждены 5 частных домов.
- Улаклы россия атаковала бомбой «УМПБ Д-30СН» - разрушены и повреждены 4 дома.
- В Максимовке повреждены четыре частных дома, в Кураховке - один.