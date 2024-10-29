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Армия рф нанесла удар по поселку в Донецкой области: среди пострадавших мать с детьми

Киев  •  УНН

12:24 • 1989 просмотра

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В результате российского обстрела в Алексеево-Дружковке ранены 4 гражданских, включая мать с двумя детьми. За минувшие сутки оккупанты совершили 3012 обстрелов в Донецкой области, повреждено 25 гражданских объектов.

В Донецкой области российские войска сегодня нанесли удар по Алексеево-Дружковке, ранены 4 гражданских, среди которых мать с двумя детьми, сообщили во вторник в Донецкой областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, оккупанты 29 октября попали по жилому кварталу поселка. В результате попадания боеприпаса вблизи многоквартирных домов в одном из них загорелся пожар.

"Телесные повреждения получила 37-летняя мать и двое ее детей - полуторагодовалый мальчик и девушка 16 лет. Также травмирована 74-летняя пенсионерка", - сообщили в прокуратуре.

У пострадавших, как указано, - осколочные ранения, ушибы и ссадины.

Повреждены 4 многоквартирных дома. Тип вооружения устанавливается.

Дополнение

За минувшие сутки в Донецкой области, по данным ГУНП в регионе, россияне убили одного человека и двух - ранили, полицейские зафиксировали 3012 вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору. 

Попадания произошли в девяти населенных пунктах: городах Константиновка, Мирноград, поселке Кураховка, селах Дачное, Максимовка, Раздольное, Стародубовка, Стенки, Улаклы. Повреждено 25 гражданских объектов, из них 21 жилой дом. 

По данным полиции:

  • В Мирнограде в результате артиллерийского удара врага погиб гражданский человек. 
  • На Раздольное оккупанты сбросили три бомбы «ФАБ-250» с модулем УМПК - ранили двух мирных жителей, повредили пять частных домов. 
  • По Стародубовке войска рф ударили авиабомбой «УМПБ Д-30СН» - разрушениям подверглись два частных дома и два гражданских авто. 
  • В Стенках ударом авиабомбы «ФАБ-250» с модулем УМПК повреждены 5 частных домов. 
  • Улаклы россия атаковала бомбой «УМПБ Д-30СН» - разрушены и повреждены 4 дома. 
  • В Максимовке повреждены четыре частных дома, в Кураховке - один.
Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
fab-250FAB-250
donetskДонецк