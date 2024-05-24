З початку повномасштабного вторгнення Україна залучила понад 85 млрд доларів зовнішнього фінансування - Шмигаль
Київ • УНН
З початку повномасштабного вторгнення Україна залучила понад 85 млрд доларів зовнішнього фінансування та понад 1 трильйон гривень через військові та інші облігації, щоб повністю профінансувати ключові бюджетні видатки.
З початку повномасштабного вторгнення Україна залучила понад 85 млрд доларів зовнішнього фінансування. Понад 1 трлн гривень було залучено в бюджет завдяки військовим та іншим облігаціям, що дало можливість повною мірою профінансувати ключові видатки бюджету. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
За 821 день повномасштабного вторгнення одним із головних досягнень уряду є забезпечення фінансової стабільності нашої країни. За цей час залучили більше 85 млрд доларів зовнішнього фінансування. Понад 1 трлн гривень було залучено в бюджет завдяки військовим та іншим облігаціям. Це дало можливість повною мірою профінансувати ключові видатки бюджету. Жодного місяця не затримали ані виплати пенсій, ані виплати субсидій чи іншої соціальної допомоги
Він зазначив, що за 4 місяці 2024 року на соціальну підтримку громадян виділили з бюджету 187 млрд гривень.
Нагадаємо
За січень-квітень 2024 року на сектор безпеки і оборони із держбюджету спрямували 554,7 млрд гривень. Це 58,6% від усієї суми видатків.
Міністр фінансів розповів про заходи для стабілізації бюджету17.05.24, 15:20 • 14039 переглядiв