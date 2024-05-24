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З початку повномасштабного вторгнення Україна залучила понад 85 млрд доларів зовнішнього фінансування - Шмигаль

З початку повномасштабного вторгнення Україна залучила понад 85 млрд доларів зовнішнього фінансування - Шмигаль

Київ • УНН

 • 13156 перегляди

З початку повномасштабного вторгнення Україна залучила понад 85 млрд доларів зовнішнього фінансування та понад 1 трильйон гривень через військові та інші облігації, щоб повністю профінансувати ключові бюджетні видатки.

З початку повномасштабного вторгнення Україна залучила понад 85 млрд доларів зовнішнього фінансування. Понад 1 трлн гривень було залучено в бюджет завдяки військовим та іншим облігаціям, що дало можливість повною мірою профінансувати ключові видатки бюджету. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

За 821 день повномасштабного вторгнення одним із головних досягнень уряду є забезпечення фінансової стабільності нашої країни. За цей час залучили більше 85 млрд доларів зовнішнього фінансування. Понад 1 трлн гривень було залучено в бюджет завдяки військовим та іншим облігаціям. Це дало можливість повною мірою профінансувати ключові видатки бюджету. Жодного місяця не затримали ані виплати пенсій, ані виплати субсидій чи іншої соціальної допомоги

- повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що за 4 місяці 2024 року на соціальну підтримку громадян виділили з бюджету 187 млрд гривень.

Нагадаємо

За січень-квітень 2024 року на сектор безпеки і оборони із держбюджету спрямували 554,7 млрд гривень. Це 58,6% від усієї суми видатків.

Міністр фінансів розповів про заходи для стабілізації бюджету17.05.24, 15:20 • 14039 переглядiв

Павло Башинський

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