С начала полномасштабного вторжения Украина привлекла более 85 млрд долларов внешнего финансирования - Шмыгаль

С начала полномасштабного вторжения Украина привлекла более 85 млрд долларов внешнего финансирования. Более 1 трлн гривен было привлечено в бюджет благодаря военным и другим облигациям, что позволило в полной мере профинансировать ключевые расходы бюджета. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

За 821 день полномасштабного вторжения одним из главных достижений правительства является обеспечение финансовой стабильности нашей страны. За это время привлекли более 85 млрд долларов внешнего финансирования. Более 1 трлн гривен было привлечено в бюджет благодаря военным и другим облигациям. Это позволило в полной мере профинансировать ключевые расходы бюджета. Ни одного месяца не задержали ни выплаты пенсий, ни выплаты субсидий или другой социальной помощи - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что за 4 месяца 2024 года на социальную поддержку граждан выделили из бюджета 187 млрд гривен.

Напомним

За январь-апрель 2024 года на сектор безопасности и обороны из госбюджета направили 554,7 млрд гривен. Это 58,6% от всей суммы расходов.

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