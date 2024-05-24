С начала полномасштабного вторжения Украина привлекла более 85 млрд долларов внешнего финансирования - Шмыгаль

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
  •  63455 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

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Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
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Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
  •  103605 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
  •  95786 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
  •  89664 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
  •  118764 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
  •  117658 просмотра

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
23 мая 2024, 09:55  •  123349 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
23 мая 2024, 08:25  •  128887 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

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В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  162048 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

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Решение о новых тарифах на электричество примут до конца недели - Галущенко

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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

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С начала полномасштабного вторжения Украина привлекла более 85 млрд долларов внешнего финансирования - Шмыгаль

С начала полномасштабного вторжения Украина привлекла более 85 млрд долларов внешнего финансирования и более 1 триллиона гривен через военные и другие облигации, чтобы полностью профинансировать ключевые бюджетные расходы.

Экономика •   •  3827 просмотра
С начала полномасштабного вторжения Украина привлекла более 85 млрд долларов внешнего финансирования - Шмыгаль

Dogecoin-собака Кабосу умерла спустя 14 лет как мем

Кабосу, собака породы шиба-ину, которая вдохновила на создание мема «doge» и криптовалюты Dogecoin, умерла в возрасте 18 лет, страдая от лейкемии и болезни печени.

Технологии •   •  5341 просмотра
Dogecoin-собака Кабосу умерла спустя 14 лет как мем

Решение о новых тарифах на электричество примут до конца недели - Галущенко

Решение о новых тарифах на электроэнергию для бытовых потребителей будет принято до конца мая.

Общество •   •  5807 просмотра
Решение о новых тарифах на электричество примут до конца недели - Галущенко

В приграничных с Сумщиной районах рф наращивает свою группировку - представитель Генштаба

Представитель Генштаба сообщил, что россия наращивает военную группировку в приграничных районах Сумской области, принимая меры для увеличения своих сил. Сейчас ситуация остается стабильной и контролируемой.

Война •   •  5688 просмотра
В приграничных с Сумщиной районах рф наращивает свою группировку - представитель Генштаба

Кабмин утвердил постановление, которое обязывает облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений электроэнергии - Шмыгаль

Кабинет Министров принял постановление, которое обязывает облэнерго обеспечить равномерную и справедливую последовательность отключений электроэнергии, предоставляя приоритет объектам критической инфраструктуры, больницам, военным предприятиям и предприятиям, выполняющим мобилизационные задачи.

Экономика •   •  5241 просмотра
Кабмин утвердил постановление, которое обязывает облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений электроэнергии - Шмыгаль

Украина подала 5 сел на конкурс лучших туристических сел мира 2024 года

Пять украинских сел - Ворохта, Зеленый Гай, Квасы, Олыка и Урыч - были поданы Государственным агентством развития туризма Украины на включение в список "Лучших туристических сел 2024 года", престижного глобального туристического конкурса, организованного Всемирной туристической организацией.

Культура •   •  4632 просмотра
Украина подала 5 сел на конкурс лучших туристических сел мира 2024 года

Выдавали себя за военных: в Киеве разоблачили наркоторговцев, которые развозили кокаин во время комендантского часа

В Киеве разоблачили группу наркодилеров, которые продавали кокаин во время комендантского часа, выдавая себя за военнослужащих. Фигурантам грозит до 10 лет заключения.

Киев •   •  5429 просмотра
Выдавали себя за военных: в Киеве разоблачили наркоторговцев, которые развозили кокаин во время комендантского часа

Ветеран и волонтер Роман Доник: Безуглая хочет парализовать ВСУ, держа их в состоянии постоянных кадровых изменений

Роман Доник опроверг скандальные заявления народного депутата Марьяны Безуглой. Он назвал их такими, которые не соответствуют действительности, подрывают доверие к ВСУ и срывают мобилизацию.

Война •   •  7150 просмотра
Ветеран и волонтер Роман Доник: Безуглая хочет парализовать ВСУ, держа их в состоянии постоянных кадровых изменений

Латвия осудила россию за изъятие буев из эстонской территории реки Нарва

россия убрала эстонские буи, обозначающие судоходный канал в реке Нарва. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня осудила недавние действия российских пограничников

Новости Мира •   •  4811 просмотра
Латвия осудила россию за изъятие буев из эстонской территории реки Нарва

На Полтавщине разоблачили схему хищения газового конденсата с объектов НАК "Нафтогаз Украины"

Трем жителям Полтавской области в возрасте от 45 до 59 лет, причастным к схеме похищения около 2 000 литров газового конденсата с объектов АО «Укргаздобыча» НАК «Нафтогаз Украины», грозит до восьми лет лишения свободы.

Общество •   •  5810 просмотра
На Полтавщине разоблачили схему хищения газового конденсата с объектов НАК "Нафтогаз Украины"