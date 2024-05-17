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Міністр фінансів розповів про заходи для стабілізації бюджету

Міністр фінансів розповів про заходи для стабілізації бюджету

Київ • УНН

 • 14042 перегляди

Уряд мобілізував близько 420 мільярдів гривень на фінансування критично важливих потреб за рахунок таких заходів, як перерозподіл податків, дивідендів та прибутків.

Попри заплановану у цьому році міжнародну допомогу на рівні 37 мільярдів доларів, в першому кварталі країна отримала лише 10% від очікуваної суми. Відповідно, уряд застосував заходи, що дозволило мобілізувати близько 420 мільярдів гривень для фінансування критичних потреб. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає кореспондент УНН.

Деталі

За словами міністра фінансів, очікувана фінансова підтримка для України на цей рік становить 37 мільярдів доларів. Ці кошти вже забезпечені партнерами, але багато в чому успіх їх отримання залежить від України, яка має реалізувати необхідний пакет реформ.

Ще з вересня минулого року у нас було розуміння, що допомога може затриматись, тому ми започаткували ряд заходів

- каже Марченко.

За словами міністра, заходи включають:

  • переспрямування частини військового ПДФО до державного бюджету;
  • спрямування нарахування дивідендів від держпідприємств на початок року;
  • спрямування прибутків Національного банку до бюджету раніше, ніж це очікувалось;
  • запровадження додаткового податку на надприбутки банків в розмірі 50%, який почали отримувати з першого півріччя цього року, фактично в першому кварталі.

Це дозволило нам мобілізувати близько 420 мільярдів гривень і перекрити ті потреби, кошти на які ми не отримали від наших партнерів. Тому що в першому кварталі ми отримали 10% від запланованого. Тому маємо розраховувати і на власний ресурс

- додав міністр фінансів.

Нагадаємо

Через затримки з поставками військової техніки значно зростають витрати на оборону, що потенційно може призвести до перегляду бюджету з метою надання додаткового фінансування сектору безпеки і оборони.

ВР дозволила перерахування коштів від продажу майна держпідприємств до держбюджету08.05.24, 13:19 • 16218 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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