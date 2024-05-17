Міністр фінансів розповів про заходи для стабілізації бюджету

Попри заплановану у цьому році міжнародну допомогу на рівні 37 мільярдів доларів, в першому кварталі країна отримала лише 10% від очікуваної суми. Відповідно, уряд застосував заходи, що дозволило мобілізувати близько 420 мільярдів гривень для фінансування критичних потреб. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає кореспондент УНН.

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За словами міністра фінансів, очікувана фінансова підтримка для України на цей рік становить 37 мільярдів доларів. Ці кошти вже забезпечені партнерами, але багато в чому успіх їх отримання залежить від України, яка має реалізувати необхідний пакет реформ.

Ще з вересня минулого року у нас було розуміння, що допомога може затриматись, тому ми започаткували ряд заходів

За словами міністра, заходи включають:

Це дозволило нам мобілізувати близько 420 мільярдів гривень і перекрити ті потреби, кошти на які ми не отримали від наших партнерів. Тому що в першому кварталі ми отримали 10% від запланованого. Тому маємо розраховувати і на власний ресурс