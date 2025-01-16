З Південного Бугу у Миколаєві відкачали 195 тонн олійної суміші, яка витекла через обстріл рф
Київ • УНН
Після обстрілу РФ 28 грудня у Південний Буг витекло 1800 тонн соняшникової олії. Станом на 15 січня з акваторії відкачали 195 тонн водно-олійної суміші, роботи продовжуються.
Станом на середу, 15 січня, з акваторії Південного Бугу у межах Миколаєва відкачали 195 тонн водно-олійної суміші, яка витекла через обстріл рф 28 грудня. Про це повідомляє Миколаївськіа міськарада, пише УНН.
У Миколаєві продовжуються роботи зі збору олійної суміші з акваторії Південного Бугу. Загалом вже відкачали 195 тонн водно-олійної емульсії
У міськраді додали, що роботи з відкачування олії власними силами проводить підприємство, яке постраждало від російського обстрілу.
Нагадаємо
2 січня повідомлялося, що у Миколаєві уламок безпілотника пошкодив резервуар з рослинною олією на одному із підприємств. Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, олія потрапила в річку Південний Буг.
Як заявляли в Міндовкілля, внаслідок атаки дрона в Миколаївській області стався розлив 1800 тонн соняшникової олії у акваторію заток Бузького лиману. Площа забруднення досягла 9000 кв. м, попередні збитки оцінюють у 45 млрд гривень.