Из Южного Буга в Николаеве откачали 195 тонн масляной смеси, которая вытекла из-за обстрела рф

ukenru
Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена
15 января, 13:13 • 107201 просмотра

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена

Эксклюзив
ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"
15 января, 12:02 • 115052 просмотра

ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 149132 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

Эксклюзив
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
14 января, 13:22 • 218430 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали
14 января, 13:09 • 154405 просмотра

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 183046 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13 января, 13:33 • 155150 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Эксклюзив
Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
13 января, 09:00 • 142805 просмотра

Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
10 января, 17:45 • 239940 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
10 января, 15:58 • 288665 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Как украинцам за рубежом установить инвалидность в рамках реформы МСЭК? В Минздраве дали разъяснения

Как украинцам за рубежом установить инвалидность в рамках реформы МСЭК? В Минздраве дали разъяснения

15 января, 17:30 • 28487 просмотра
В киевском метро ограничено движение на "красной ветке": человек упал на пути

В киевском метро ограничено движение на "красной ветке": человек упал на пути

15 января, 18:14 • 26316 просмотра
Nokia покидает рынок смартфонов? Телефоны известного бренда больше не доступны для покупки

Nokia покидает рынок смартфонов? Телефоны известного бренда больше не доступны для покупки

15 января, 18:39 • 30472 просмотра
Будущий госсекретарь США: Украине и рф придется идти на уступки

Будущий госсекретарь США: Украине и рф придется идти на уступки

15 января, 19:07 • 24612 просмотра
Байден раскрыл детали нового соглашения между Израилем и ХАМАС

Байден раскрыл детали нового соглашения между Израилем и ХАМАС

15 января, 19:37 • 41100 просмотра
публикации
Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

15 января, 08:50 • 131965 просмотра
Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

14 января, 15:10 • 150997 просмотра
Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

14 января, 14:49 • 152048 просмотра
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
Эксклюзив

14 января, 13:22 • 218430 просмотра
Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

13 января, 18:55 • 169045 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

15 января, 13:28 • 107622 просмотра
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

14 января, 08:13 • 142757 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 132581 просмотра
Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

13 января, 13:40 • 136630 просмотра
Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

13 января, 13:32 • 132546 просмотра
Актуальное
Из Южного Буга в Николаеве откачали 195 тонн масляной смеси, которая вытекла из-за обстрела рф

Из Южного Буга в Николаеве откачали 195 тонн масляной смеси, которая вытекла из-за обстрела рф

Киев  •  УНН

 • 4199 просмотра

Read in English

После обстрела РФ 28 декабря в Южный Буг вытекло 1800 тонн подсолнечного масла. По состоянию на 15 января из акватории откачали 195 тонн водно-масляной смеси, работы продолжаются.

По состоянию на среду, 15 января, из акватории Южного Буга в пределах Николаева откачали 195 тонн водно-масляной смеси, которая вытекла из-за обстрела рф 28 декабря. Об этом сообщает Николаевский городской совет, пишет УНН.

В Николаеве продолжаются работы по сбору масляной смеси из акватории Южного Буга. Всего уже откачали 195 тонн водно-масляной эмульсии

- говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что работы по откачке масла собственными силами проводит предприятие, которое пострадало от российского обстрела.

Image

Напомним 

  2 января сообщалось, что в Николаеве обломок беспилотника повредил резервуар с растительным маслом на одном из предприятий. Как сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, масло попало в реку Южный Буг. 

Как заявляли в Миндовкилля, в результате атаки дрона в Николаевской области произошел разлив 1800 тонн подсолнечного масла в акваторию заливов Бугского лимана. Площадь загрязнения достигла 9000 кв. м, предварительные убытки оцениваются в 45 млрд гривен.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Общество
nikolaevНиколаев

Обратиться по вопросам размещения рекламы