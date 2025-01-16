Из Южного Буга в Николаеве откачали 195 тонн масляной смеси, которая вытекла из-за обстрела рф

По состоянию на среду, 15 января, из акватории Южного Буга в пределах Николаева откачали 195 тонн водно-масляной смеси, которая вытекла из-за обстрела рф 28 декабря. Об этом сообщает Николаевский городской совет, пишет УНН.

В Николаеве продолжаются работы по сбору масляной смеси из акватории Южного Буга. Всего уже откачали 195 тонн водно-масляной эмульсии - говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что работы по откачке масла собственными силами проводит предприятие, которое пострадало от российского обстрела.

Напомним

2 января сообщалось, что в Николаеве обломок беспилотника повредил резервуар с растительным маслом на одном из предприятий. Как сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, масло попало в реку Южный Буг.

Как заявляли в Миндовкилля, в результате атаки дрона в Николаевской области произошел разлив 1800 тонн подсолнечного масла в акваторию заливов Бугского лимана. Площадь загрязнения достигла 9000 кв. м, предварительные убытки оцениваются в 45 млрд гривен.