З окупованої Херсонщини врятували трирічну дівчинку
Київ • УНН
Офіс Уповноваженого ВРУ з прав людини евакуював трирічну дівчинку з окупованої Херсонщини. Це 218-ма дитина, врятована з лівобережної Херсонщини у 2024 році.
Трирічну дівчинку евакуювали з тимчасово окупованих територій Херсонської області, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
З тимчасово окупованої Херсонщини евакуювали трирічну дівчинку. Нині дитина з сімʼєю перебуває на підконтрольній Україні території. Вони – у безпеці, отримують необхідну підтримку
Це повернення, зі слів голови ОВА, – результат наполегливої праці команди Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.
"Загалом лише цьогоріч вдалося евакуювати з російської окупації 218 дітлахів з лівобережної Херсонщини. Дякую кожному й кожній, хто працює над цим. Знаю, наскільки це важко, але дитячі посмішки й щасливе дитинство малечі того варте", - вказав Прокудін.
З окупації врятували ще шістьох дітей - Омбудсман23.10.24, 16:35 • 31276 переглядiв