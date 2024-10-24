С оккупированной Херсонщины спасли трехлетнюю девочку
Киев • УНН
Офис Уполномоченного ВРУ по правам человека эвакуировал трехлетнюю девочку с оккупированной Херсонщины. Это 218-й ребенок, спасенный с левобережной Херсонщины в 2024 году.
Трехлетнюю девочку эвакуировали с временно оккупированных территорий Херсонской области, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
С временно оккупированной Херсонщины эвакуировали трехлетнюю девочку. Сейчас ребенок с семьей находится на подконтрольной Украине территории. Они - в безопасности, получают необходимую поддержку
Это возвращение, по словам главы ОВА, - результат упорного труда команды Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.
"Всего только в этом году удалось эвакуировать из российской оккупации 218 детей с левобережной Херсонщины. Спасибо каждому и каждой, кто работает над этим. Знаю, насколько это трудно, но детские улыбки и счастливое детство малышей того стоит", - указал Прокудин.
Из оккупации спасли еще шестерых детей - Омбудсман23 октября 2024, 13:35 • 16496 просмотров