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С оккупированной Херсонщины спасли трехлетнюю девочку

С оккупированной Херсонщины спасли трехлетнюю девочку

Киев  •  УНН

11:56 • 5571 просмотра

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Офис Уполномоченного ВРУ по правам человека эвакуировал трехлетнюю девочку с оккупированной Херсонщины. Это 218-й ребенок, спасенный с левобережной Херсонщины в 2024 году.

Трехлетнюю девочку эвакуировали с временно оккупированных территорий Херсонской области, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

С временно оккупированной Херсонщины эвакуировали трехлетнюю девочку. Сейчас ребенок с семьей находится на подконтрольной Украине территории. Они - в безопасности, получают необходимую поддержку

- написал Прокудин.

Это возвращение, по словам главы ОВА, - результат упорного труда команды Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Всего только в этом году удалось эвакуировать из российской оккупации 218 детей с левобережной Херсонщины. Спасибо каждому и каждой, кто работает над этим. Знаю, насколько это трудно, но детские улыбки и счастливое детство малышей того стоит", - указал Прокудин.

Из оккупации спасли еще шестерых детей - Омбудсман23 октября 2024, 13:35 • 16496 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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