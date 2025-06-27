З наступного тижня в Україні припиняться дощі: синоптик розповіла, що чекає на аграріїв

Уже з наступного тижня на всій території України очікується припинення дощів, що спричинить загальний дефіцит вологи. Сприятливий для аграріїв червень зміниться посушливим липнем. Про це під час брифінгу повідомила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха, пише УНН.

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За її словами, дощі припиняться навіть у тих регіонах, де досі погодні умови залишалися сприятливими для аграріїв.

Починаючи з наступного тижня, дощі припиняються і в нас відповідно буде дефіцит опадів вже не тільки у південних областях, але і по решті території, хоча зараз західні та північні області, за інформацією наших колег-агрометеорологів, зберігаються досить сприятливі умови в агросекторі для західних та північних областей. В решті вже є певний дефіцит – зазначила вона.

Синоптик уточнила, що погодні умови червня – зокрема температура та кількість опадів – загалом були прийнятними для сільського господарства. Однак у липні ситуація зміниться.

Але на наступному тижні, те що не буде опадів, то дефіцит вже буде всюди. Тому що такий режим, який був у червні, для аграрного сектору в принципі сприятливий. Якщо казати про температури та про опади – додала Птуха.

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Нагадаємо

Україна вже розпочала четверті жнива за час війни. На 27 червня зібрано понад 188 тисяч тонн зерна з більш як 74 тисяч гектарів ранніх зернових і зернобобових культур. Розпочато збирання ріпаку.