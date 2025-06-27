Со следующей недели в Украине прекратятся дожди: синоптик рассказала, что ждет аграриев

Уже со следующей недели на всей территории Украины ожидается прекращение дождей, что повлечет за собой общий дефицит влаги. Благоприятный для аграриев июнь сменится засушливым июлем. Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха, пишет УНН.

Детали

По ее словам, дожди прекратятся даже в тех регионах, где до сих пор погодные условия оставались благоприятными для аграриев.

Начиная со следующей недели, дожди прекращаются, и у нас, соответственно, будет дефицит осадков уже не только в южных областях, но и по остальной территории, хотя сейчас западные и северные области, по информации наших коллег-агрометеорологов, сохраняют довольно благоприятные условия в агросекторе для западных и северных областей. В остальном уже есть определенный дефицит – отметила она.

Синоптик уточнила, что погодные условия июня – в частности температура и количество осадков – в целом были приемлемыми для сельского хозяйства. Однако в июле ситуация изменится.

Но на следующей неделе, то что не будет осадков, то дефицит уже будет везде. Потому что такой режим, который был в июне, для аграрного сектора в принципе благоприятен. Если говорить о температурах и об осадках – добавила Птуха.

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Напомним

Украина уже начала четвертую жатву за время войны. На 27 июня собрано более 188 тысяч тонн зерна с более чем 74 тысяч гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур. Начата уборка рапса.