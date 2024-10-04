З 7 жовтня розпочнеться ремонт прикордонного мосту через Тису: можливе обмеження руху вантажівок
Київ • УНН
На прикордонному мосту через р. Тиса заплановано асфальтування прикордонного мосту. Роботи проводитимуться з 8:00 до 16:00, можливе обмеження руху великогабаритного транспорту в обидва напрямки.
З 7 по 10 жовтня на прикордонному мосту через річку Тиса заплановано асфальтування прикордонного мосту. Через це можливе обмеження руху великогабаритного транспорту в обидва напрямки, повідомили в пресслужбі Державної митної служби України, передає УНН.
З 7 по 10 жовтня 2024 року заплановано асфальтування прикордонного мосту через р. Тиса, що у межах міжнародного пункту пропуску "Чоп - Захонь".
Зазначається, що ремонтні роботи з відновлення дорожнього покриття здійснюватимуть виключно на вантажному напрямку на окремому відрізку мосту.
Графік робіт:
- 7-8 жовтня, з 08:00 до 16:00 (за угорським часом) — ремонт на смузі для в'їзду вантажівок;
- 9-10 жовтня, з 08:00 до 16:00 — ремонт на смузі для виїзду вантажівок.
Митники попереджають, що під час ремонту рух може бути обмежено проїзд великогабаритного транспорту через міст в обидва напрямки. Тому порадили перевізникам, які обиратимуть перетин кордону у цьому напрямку, врахувати дану інформацію.
Нагадаємо
З 23 вересня на польському пункті пропуску "Корчова" розпочались ремонтні роботи, що можуть призвести до ускладнення руху на виїзд з України. Ромонт триватиме до початку листопада.