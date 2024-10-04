С 7 октября начнется ремонт пограничного моста через Тису: возможно ограничение движения грузовиков
Киев • УНН
На пограничном мосту через р. Тиса запланировано асфальтирование пограничного моста. Работы будут проводиться с 8:00 до 16:00, возможно ограничение движения крупногабаритного транспорта в обоих направлениях.
С 7 по 10 октября на пограничном мосту через реку Тиса запланировано асфальтирование пограничного моста. Из-за этого возможно ограничение движения крупногабаритного транспорта в оба направления, сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, передает УНН.
С 7 по 10 октября 2024 года запланировано асфальтирование пограничного моста через р. Тиса, что в пределах международного пункта пропуска «Чоп - Захонь».
Отмечается, что ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия будут осуществлять исключительно на грузовом направлении на отдельном отрезке моста.
График работ:
- 7-8 октября, с 08:00 до 16:00 (по венгерскому времени) - ремонт на полосе для въезда грузовиков;
- 9-10 октября, с 08:00 до 16:00 - ремонт на полосе для выезда грузовиков.
Таможенники предупреждают, что во время ремонта движение может быть ограничен проезд крупногабаритного транспорта через мост в оба направления. Поэтому посоветовали перевозчикам, которые будут выбирать пересечение границы в этом направлении, учесть данную информацию.
Напомним
С 23 сентября на польском пункте пропуска «Корчева» начались ремонтные работы, которые могут привести к осложнению движения на выезд из Украины. Ромонт продлится до начала ноября.