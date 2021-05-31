З 1 червня у Сербії пом’якшують карантин: відкривають ресторани та кінотеатри

Деталі

Зокрема, міністр соціального захисту Сербії Дарія Кісіч-Тепавчевич заявила, що з вівторка, 1 червня, в країні відкриваються бари, кафе і ресторани, які зможуть працювати до півночі в закритих приміщеннях, та на відкритих майданчиках. Ларьки і кіоски зможуть перейти на цілодобовий режим роботи.

В той же час, кінотеатрам дозволено починати останній сеанс о 23:00. Також на наукових конференціях дозволено збиратись до 200 учасників.

Зазначається, що найближчими днями буде прийнято рішення стосовно святкування випускного року у навчальних закладах, а також правил, згідно з якими могли б відбутися урочистості.

Додамо

Відсьогодні, три італійські області — острів Сардинія, південна Молізе і північно-східна Фріулі — Венеція Джулія — перейшли в білу зону, де знімаються всі введені в зв’язку з пандемією обмеження, включаючи комендантську годину.



Також з 1 червня Єгипет знімає усі карантинні обмеження на роботу ресторанів та торгових центрів.



Крім цього, з 1 червня Україна відновлює залізничне сполучення з Австрією та Угорщиною.



