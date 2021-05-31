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З 1 червня українці зможуть подорожувати до Австрії та Угорщини поїздом

Київ • УНН

 • 28642 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Україна з 1 червня відновлює залізничне сполучення з Австрією та Угорщиною. Про це інформує Міністерство інфраструктури України, передає УНН.

З 1 червня українці зможуть подорожувати до Австрії та Угорщини поїздом

Цитата: 

"У зв’язку із стабілізацією ситуації з коронавірусом Укрзалізниця відновлює міжнародне сполучення з країнами Євросоюзу. З 1 червня відновлюється курсування рейсу Київ – Відень, який прямує через Будапешт. Потяг відправлятиметься щоденно з Центрального київського вокзалу. Також у перший день літа відновлюється рейс на маршруті Чоп – Захонь. Квитки можна придбати лише у міжнародних касах вокзалів", - повідомили у відомстві.

Деталі

Міністерство нагадало про обмеження, які діють наразі при в’їзді до Австрії та Угорщини. Так, для в’їзду до Австрії слід мати підтвердження про негативний результат тесту COVID-19 за 72 години або підтвердження про вакцинацію. Ще один варіант – підтвердження про одужання після захворювання на COVID-19.

Також слід зареєструвати подорож онлайн у системі Pre-Travel-Clearance, не пізніше ніж за 72 години до в’їзду. Формуляр доступний на oesterreich.gv.at, а також на https://entry.ptc.gv.at/.

Після прибуття до Австрії потрібно зробити контрольний тест, а звільнення з самоізоляції дозволяється не раніше 5 дня.

В’їзд в Угорщину для громадян України можливий лише після отримання дозволу угорської поліції. Усі українці обов’язково відбувають 10-денний карантин. З 1 травня 2021 від ізоляції звільняються українці, які мають "паспорт вакцинації" та дозвіл на проживання в Угорщині.

Доповнення

Наразі для подорожей громадян України на сьогодні відкриті 107 країн, за останній місяць до списку додалися три нових – це Греція, Кіпр та Сейшельські острови.

Також варто зазначити, що Україна наразі активно працює над укладенням двосторонніх угод про визнання сертифікатів про вакцинацію.

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров раніше повідомив, що попередньо заплановано запустити "паспорти вакцинації" в Україні з 1 липня.

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