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С 1 июня украинцы смогут путешествовать в Австрию и Венгрию поездом

Киев • УНН

 • 28642 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Украина с 1 июня возобновляет железнодорожное сообщение с Австрией и Венгрией. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, передает УНН.

С 1 июня украинцы смогут путешествовать в Австрию и Венгрию поездом

Цитата:

"В связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом Укрзализныця восстанавливает международное сообщение со странами Евросоюза. С 1 июня возобновляется курсирование рейса Киев - Вена, следующего через Будапешт. Поезд будет отправляться ежедневно с Центрального киевского вокзала. Также в первый день лета восстанавливается рейс по маршруту Чоп - Захонь. Билеты можно приобрести только в международных кассах вокзалов", - сообщили в ведомстве.

Детали

Министерство напомнило об ограничениях, которые действуют сейчас при въезде в Австрию и Венгрию. Так, для въезда в Австрию следует иметь подтверждение об отрицательном результате теста COVID-19 за 72 часа или подтверждение о вакцинации. Еще один вариант - подтверждение о выздоровлении после заболевания COVID-19.

Также следует зарегистрировать путешествие онлайн в системе Pre-Travel-Clearance, не позднее чем за 72 часа до въезда. Формуляр доступен на oesterreich.gv.at, а также на https://entry.ptc.gv.at/.

По прибытии в Австрию нужно сделать контрольный тест, а освобождение от самоизоляции разрешается не ранее 5 дня.

Въезд в Венгрию для граждан Украины возможен только после получения разрешения венгерской полиции. Все украинцы обязательно отбывают 10-дневный карантин. С 1 мая 2021 года от изоляции освобождаются украинцы, имеющие "паспорт вакцинации" и вид на жительство в Венгрии.

Дополнение

Сейчас для путешествий граждан Украины на сегодня открыты 107 стран, за последний месяц в список добавились три новых - это Греция, Кипр и Сейшельские острова.

Также стоит отметить, что Украина сейчас активно работает над заключением двусторонних соглашений о признании сертификатов о вакцинации.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров ранее сообщил, что предварительно запланировано запустить "паспорта вакцинации" в Украине с 1 июля.

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