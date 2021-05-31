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С 1 июня в Сербии смягчают карантин: открывают рестораны и кинотеатры

Киев • УНН

 • 14490 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. С 1 июня правительство Сербии смягчает карантин, введенный для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает сербское издание Pink, передает УНН.

С 1 июня в Сербии смягчают карантин: открывают рестораны и кинотеатры

Детали

В частности, министр социальной защиты Сербии Дария Кисич-Тепавчевич заявила, что со вторника, 1 июня, в стране открываются бары, кафе и рестораны, которые смогут работать до полуночи в закрытых помещениях, и на открытых площадках. Ларьки и киоски смогут перейти на круглосуточный режим работы.

В то же время, кинотеатрам разрешено начинать последний сеанс в 23:00. Также на научных конференциях разрешено собираться до 200 участников.

Отмечается, что в ближайшие дни будет принято решение относительно празднования выпускного года в учебных заведениях, а также правил, согласно которым могли бы состояться торжества.

Добавим

С сегодняшнего дня, три итальянские области - остров Сардиния, южная Молизе и северо-восточная Фриули - Венеция Джулия - перешли в белую зону, где снимаются все введенные в связи с пандемией ограничения, включая комендантский час.

Также с 1 июня Египет снимает все карантинные ограничения на работу ресторанов и торговых центров.

Кроме этого, с 1 июня Украина возобновляет железнодорожное сообщение с Австрией и Венгрией.

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