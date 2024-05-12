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Юсов про нічну "бавовну" на трьох військових об'єктах у рф: ці процеси продовжаться

Юсов про нічну "бавовну" на трьох військових об'єктах у рф: ці процеси продовжаться

Київ • УНН

 • 32106 перегляди

Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки міністерства оборони України, заявив, що нещодавні атаки на три військові об'єкти в росії триватимуть, оскільки вони використовуються рф для забезпечення та фінансування окупаційного угруповування. "Бавовна" з початку цього року відбулася вже на понад 40 військових об'єктах на території рф.

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов коментуючи нічну "бавовну" на трьох військових об'єктах на території росії заявив, що ці процеси будуть продовжені. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

Джерела УНН повідомляли журналістам, що були атаковані дронами ГУР військові об'єкти у волгоградській, калузькій та липецькій областях рф цієї ночі.

На запитання, що може він розповісти про цю атаку, яку нібито організувала українська розвідка, Юсов відповів:

"Не можемо підтвердити, чи спростувати. Але інциденти на цих об'єктах - це закономірний наслідок російського вторгнення та геноцидної війни проти України. Дані об'єкти є військовими, використовуються ворогом у військових цілях для забезпечення та фінансування окупаційного угруповування, яке чинить агресивну геноцидну війну проти України".

За його словами, "бавовна" з початку цього року відбулася вже на понад 40 військових об'єктах на території рф.

"Лише цього року на поданад 40 подібних об'єктах відбуваються успішні гуркіти та "бавовна" - це добрі новини для України та всього світу, тому що агресор стає слабшим економічно й в оборонному сенсі також. Ці процеси будуть продовжені", - розповів Юсов.

Доповнення

Джерела УНН повідомляли, що НПЗ в калуській області рф був атакований у ніч на 10 травня в результаті операції Головного управління розвідки.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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