Юсов о ночном "хлопке" на трех военных объектах в рф: эти процессы продолжатся

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов комментируя ночной "хлопок" на трех военных объектах на территории россии заявил, что эти процессы будут продолжены. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Источники УНН сообщали журналистам, что были атакованы дронами ГУР военные объекты в волгоградской, калужской и липецкой областях рф этой ночью.

На вопрос, что может он рассказать об этой атаке, которую якобы организовала украинская разведка, Юсов ответил:

"Не можем подтвердить или опровергнуть. Но инциденты на этих объектах - это закономерное следствие российского вторжения и геноцидной войны против Украины. Данные объекты являются военными, используются врагом в военных целях для обеспечения и финансирования оккупационной группировки, которая оказывает агрессивную геноцидную войну против Украины".

По его словам, "хлопок" с начала этого года произошел уже на более 40 военных объектах на территории рф.

"Только в этом году на более 40 подобных объектах происходят успешные грохоты и "хлопок" - это хорошие новости для Украины и всего мира, потому что агрессор становится слабее экономически и в оборонном смысле также. Эти процессы будут продолжены", - рассказал Юсов.

Дополнение

Источники УНН сообщали, что НПЗ в калушской области рф был атакован в ночь на 10 мая в результате операции Главного управления разведки.