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Юсов о ночном "хлопке" на трех военных объектах в рф: эти процессы продолжатся
Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины, заявил, что недавние атаки на три военных объекта в россии будут продолжаться, поскольку они используются рф для обеспечения и финансирования оккупационной группировки. "Хлопок" с начала этого года состоялась уже на более 40 военных объектах на территории рф.
На Харьковщине увеличилась "серая зона", основная задача стабилизировать линию фронта - Синегубов
В Харьковской области увеличилась "серая зона", все больше населенных пунктов подвергаются активным боевым действиям, что делает стабилизацию линии фронта главной задачей для украинских сил.
россияне на ВОТ запретили посещать кладбища в поминальный понедельник
россияне на временно оккупированных территориях запретили посещать кладбища в поминальный понедельник, чтобы не допустить массовых собраний местного населения.
В Грузии противники закона об "иноагентах" анонсировали протест ночью у здания парламента
Тысячи противников закона об "иностранных агентах" в Грузии проведут ночь с 12 на 13 мая у здания парламента накануне запланированного на 14 мая голосования по спорному законопроекту.
В Украине решили быстрее открыть дополнительный лагерь для российских военнопленных - ГУР
В связи с масштабностью ситуации с российской группировкой и ее потерями было принято решение о скорейшем открытии дополнительного лагеря для российских военнопленных в Украине.
Киевщина передала 114 бригаде ТРО грузовик MAN
Киевская область передала 114-й бригаде Сил территориальной обороны военный грузовик MAN, который поможет им выполнять боевые задачи и увеличивать потери врага.
"Похоже на провокацию России" - руководитель ЦПД при СНБО об обвале многоэтажки в белгороде
Руководитель ЦПИ при СНБО Андрей Коваленко предполагает, что обвал многоэтажного дома в российском белгороде похож на российскую провокацию для оправдания дальнейших нападений на Украину. Или же это был бытовой взрыв, которым воспользовался кремль.
Обращение ГУР к россиянам на Харьковском направлении: переходите на сторону Украины, или сдавайтесь в плен
Учитывая значительные потери противника на Харьковском направлении, которые будут только расти, сдача в плен или переход на сторону Украины является разумной альтернативой для российских военнослужащих, которые там находятся.
Вторжение рф и эскалация отношений с Западом серьезно ограничили деятельность "Газпрома" - британская разведка
Вторжение россии в Украину и ухудшение отношений с Западом серьезно ограничили деятельность "Газпрома", что привело к крупнейшим годовым убыткам за последние 25 лет и ограничило его доходы как минимум до 2030 года.
На Сумщине после утреннего обстрела рф вспыхнул пожар в жилом секторе
Российский обстрел вызвал пожар в жилом районе приграничного населенного пункта в Сумской области утром 12 мая.