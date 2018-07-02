Юрій Бутусов: Києвом керує сірий кардинал КМДА Вадим Столар

Вадим Столар - не публічна людина без посади. Однак саме він організовує роботу мера столиці, планує робочі зустрічі, впливає на рішення, що приймаються.



"Віталій Кличко Києвом не керує, він виконує певні церемоніальні функції, відвідуючи деякі публічні заходи", - написав Бутусов.

На думку журналіста, в цьому криється причина багатьох міських проблем, до вирішення яких просто нікому немає діла. Наприклад, систематичне заставлення Стіни пам'яті загиблих Героїв на Михайлівській площі біотуалетами, сміттєвими баками і машинами.

"Це Столар планує і організовує робочий день мера, Столар повідомляє Кличко, що і де він повинен робити. Зрозуміло, пріоритет мають питання фінансові, а така "дрібниця", як Стіна пам'яті на Михайлівській ні Кличко, ні Столара не турбують - вони там жодного разу не були, хоча це і центр міста. Стіна пам'яті - це не контракти на забудову, це не поділ міського бюджету, тобто порожня трата часу для київського керівництва. Кличко не турбують проблеми, на яких не можна заробити і отримати фінансовий або політичний капітал, тому заставити його діяти можуть або відмашка Столара, або скандали, або системний тиск", - пише журналіст.