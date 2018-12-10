Юрист про скандал із Medoff: хто домовився із "смотрящими" - того й торгові марки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. В Україні не вщухають рейдерські захоплення. Втратити свій бізнес може будь-хто, і цьому сприяє відсутність правової системи та дієвої боротьби з боку правоохоронців. Таку думку у коментарі УНН висловив юрист Юрій Кармазін.
“Ключова проблема в тому, що в Україні взагалі не працює система права. На превеликий жаль Мін’юст досі не розуміє, що він має бути міністерством справедливості, а не навпаки. Ігри міністерства із реєстраторами дозволили рейдерам почувати себе впевненіше. Ложку дьогтю додало створення антирейдерських комісій. На додаток — пасивність правоохоронців. Тому, той, хто сьогодні заручиться підтримкою Мін’юсту чи МВС — той на коні, того й торгові марки”, — сказав він.
Нагадаємо, нещодавно на українському горілчаному ринку розгорівся скандал. Торгову марку Medoff, як свою, почав позиціювати НПП “Гетьман”.
Скандал із Medoff лише підтверджує беззаконня та безсилля правоохоронців в Україні, каже Кармазін.
“Сьогодні треба домовлятися попередньо із „смотрящими“, які скажуть так або ні. Якщо так — ти автоматично станеш власником чужого. Це та практика, яку ми унаслідували від правління Януковича. Цей інститут сьогодні удосконалений. Тому, якщо ви хочете у когось щось відібрати — домовтесь із тим, хто це контролює, і потім через офшори отримайте право на чужий продукт”, — зазначив юрист.
Як писав УНН, на горілчаному заводі “Гетьман” не змогли прокоментувати скандал з Medoff.
Натомість у компанії “Беверидж Трейдинг Компані” (БТК) заявили, що лише їх компанія на разі являється єдиним законним виробником горілок під ТМ Medoff, а також ТМ Наша марка і ТМ Arctica.
Також, у БТК припустили, що колишні бізнес-партнери Medoff просто спробували привласнити й перепродати бренд через офшори. Заручником цієї ситуації став завод “Гетьман”, у тому числі.