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Юрист о скандале с Medoff: кто договорился со "смотрящими" - того и торговые марки

Киев • УНН

 • 18082 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Украине не утихают рейдерские захваты. Потерять свой бизнес может любой, и этому способствует отсутствие правовой системы и действенной борьбы со стороны правоохранителей. Такое мнение в комментарии УНН высказал юрист Юрий Кармазин.

Юрист о скандале с Medoff: кто договорился со "смотрящими" - того и торговые марки

"Ключевая проблема в том, что в Украине вообще не работает система права. К большому сожалению Минюст до сих пор не понимает, что он должен быть министерством справедливости, а не наоборот. Игры министерства с регистраторами позволили рейдерам чувствовать себя увереннее. Ложку дегтя добавило создание антирейдерских комиссий. В дополнение - пассивность правоохранительных органов. Поэтому, тот, кто сегодня заручится поддержкой Минюста или МВД - тот на коне, того и торговые марки", - сказал он.

Напомним, недавно на украинском водочном рынке разгорелся скандал. Торговую марку Medoff, как свою, начал позиционировать НПП "Гетьман".

Скандал с Medoff лишь подтверждает беззаконие и бессилие правоохранительных органов в Украине, говорит Кармазин.

"Сегодня нужно договариваться предварительно со "смотрящими", которые скажут да или нет. Если да - ты автоматически станешь владельцем чужого. Это та практика, которую мы унаследовали от правления Януковича. Этот институт сегодня усовершенствован. Поэтому, если вы хотите у кого-то что-то отобрать - договоритесь с тем, кто это контролирует, и затем через оффшоры получите право на чужой продукт", - отметил юрист.

Как писал УНН, на водочном заводе "Гетьман" не смогли прокомментировать скандал с Medoff.

Зато в компании "Беверидж Трейдинг Компани" (БТК) заявили, что только их компания на данный момент является единственным законным производителем водки под ТМ Medoff, а также ТМ Наша марка и ТМ Arctica.

Также, в БТК предположили, что бывшие бизнес-партнеры Medoff просто попытались присвоить и перепродать бренд через оффшоры. Заложником этой ситуации стал завод "Гетьман", в том числе.

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