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Їли консерви, черствий хліб та шоколад: американський журналіст розповів, як проходили на Банковій перші дні після повномасштабного вторгнення рф

Їли консерви, черствий хліб та шоколад: американський журналіст розповів, як проходили на Банковій перші дні після повномасштабного вторгнення рф

Київ • УНН

 • 24281 перегляди

Американський журналіст Саймон Шустер детально описав перші дні повномасштабного вторгнення на Банковій, де українські урядовці продовжували працювати в аскетичних умовах.

Журналіст американського журналу "Time" Саймон Шустер розповів, що під час повномасштабного вторгнення життя на Банковій тривало в нервових та аскетичних умовах. Про це з посиланням на уривки з книги Шустера про Зеленського, опубліковані виданням The Telegraph, передає УНН.

Деталі 

За його словами, найважчими для Зеленського були ночі. Журналіст розповів, що телефон президента розривався від постійних повідомлень.  

У перші дні я будив усіх, – каже він. Я не мав права спати, доки не дізнавався, які удари припали куди". А вже о 4.50 ранку Зеленський запитував про новини

- пише Шустер

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За його словами, ніхто з урядовців не піддався відчаю на цьому ранньому етапі. Але врешті-решт всі вони розбилися. Їсти було небагато. Солодощі роздавали на зустрічах, а на спільній кухні були м'ясні консерви з черствим хлібом.

Один міністр розповідав мені, що виживав кілька днів на шоколаді

- йдеться в уривку з книги Шустера.

Він також розповів, що обличчя Зеленського стало блідим, президент скаржився на брак сонячного світла і свіжого повітря. 

Його помічниця з правових питань згадує, що він був схожий на ходячий труп. "Жива людина не може так виглядати", - сказала вона

- переказує американський журналіст.

Його помічниця з правових питань згадує, що він був схожий на ходячий труп. "Жива людина не може так виглядати", - сказала вона".

Доповнення 

Водночас Шустре зазначає, що з часом життя в бункері увійшло в більш керовану рутину. Перша відеоконференція змістилася на 7 ранку, достатньо часу для того, щоб поснідати – "незмінно яєчнею".

Співробітникам подавали гарячу їжу: сосиски, вареники з картоплею, гуляш.

Навіть після заборони на продаж алкоголю у столиці Зеленський і його команда тримали запас алкоголю і президент час від часу наливав вино помічникам, які приєднувалися до нього за трапезою.

Іноді Зеленський запрошував співробітників подивитися фільм, часто голлівудські новинки. Шустер підкреслив, що Зеленський більше не міг дивитися радянські комедії.

В перші дні повномасштабної війни архівний підрозділ СБУ в Чернігові згорів повністю - Держархівслужба 20.06.23, 11:40 • 1178530 переглядiв

Журналіст описує, що на початку повномасштабної війни соратники Зеленського часто називали його "Володя" і залишалися на своїх місцях, коли він входив до кімнати. Потім вони перейшли на офіційне звернення "Володимир Олександрович".

Володимир Омельченко

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