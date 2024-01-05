Ели консервы, черствый хлеб и шоколад: американский журналист рассказал, как проходили на Банковой первые дни после полномасштабного вторжения рф

Журналист американского журнала "Time" Саймон Шустер рассказал, что во время полномасштабного вторжения жизнь на Банковой продолжалась в нервных и аскетических условиях. Об этом со ссылкой на отрывки из книги Шустера о Зеленском, опубликованные изданием The Telegraph, передает УНН.

Детали

По его словам, самыми тяжелыми для Зеленского были ночи. Журналист рассказал, что телефон президента разрывался от постоянных сообщений.

В первые дни я будил всех, - говорит он. Я не имел права спать, пока не узнавал, какие удары пришлись куда". А уже в 4.50 утра Зеленский спрашивал о новостях - пишет Шустер

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По его словам, никто из чиновников не поддался отчаянию на этом раннем этапе. Но в конце концов все они разбились. Еды было немного. Сладости раздавали на встречах, а на общей кухне были мясные консервы с черствым хлебом.

Один министр рассказывал мне, что выживал несколько дней на шоколаде - говорится в отрывке из книги Шустера.

Он также рассказал, что лицо Зеленского стало бледным, президент жаловался на нехватку солнечного света и свежего воздуха.

Его помощница по правовым вопросам вспоминает, что он был похож на ходячий труп. "Живой человек не может так выглядеть", - сказала она - пересказывает американский журналист.

Его помощница по правовым вопросам вспоминает, что он был похож на ходячий труп. "Живой человек не может так выглядеть", - сказала она".

Дополнение

В то же время Шустре отмечает, что со временем жизнь в бункере вошла в более управляемую рутину. Первая видеоконференция сместилась на 7 утра, достаточно времени для того, чтобы позавтракать - "неизменно яичницей".

Сотрудникам подавали горячую еду: сосиски, вареники с картошкой, гуляш.

Даже после запрета на продажу алкоголя в столице Зеленский и его команда держали запас алкоголя и президент время от времени наливал вино помощникам, которые присоединялись к нему за трапезой.

Иногда Зеленский приглашал сотрудников посмотреть фильм, часто голливудские новинки. Шустер подчеркнул, что Зеленский больше не мог смотреть советские комедии.

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Журналист описывает, что в начале полномасштабной войны соратники Зеленского часто называли его "Володя" и оставались на своих местах, когда он входил в комнату. Затем они перешли на официальное обращение "Владимир Александрович".