Їхав до рф здобувати вищу освіту, а опинився на війні: десантники 79-ї бригади взяли в полон єгиптянина на Курахівському напрямку
Київ • УНН
Десантники 79-ї бригади взяли в полон єгиптянина на Курахівському напрямку. Він приїхав до рф на навчання, але отримавши паспорт, був відправлений на війну проти України.
Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади на Курахівському напрямку взяли в полон окупанта-єгиптянина, який приїхав до рф здобувати вищу освіту, але отримавши російський паспорт був відправлений на війну проти України.
Про це розповів представник пресслужби 79- ОДШБ Орест Дрималовський в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
У нас нерідко були свідчення зафільмовані на камеру наших розвідувальних дронів, як під час штурмових дій, російські штурмовики втрачали мотивацію штурмувати далі або підривали себе гранатами, або вчиняли самогубство за допомогою своїх автоматів. Останніми днями декілька окупантів підіймали руки, здавалися в полон. Наші десантники мали змогу їх взяти в полон
Він зазначив, що десантники взяли в полон типового представника російської армії, який з в’язниці пішов на війну проти України за 200 тисяч рублів.
Також хлопці наші розповідали, що нещодавно був єгиптянин, який приїхав до росії здобувати вищу освіту у сфері ІТ-технологій, але як тільки отримав російський паспорт, то вже за місяць отримав повістку на фронт і за декілька днів був помічений у нашій смузі оборони. Він виїхав на штурм, потрапив в полон. Вдалося йому зберегти життя. Цікавий такий персонаж, знає 4 мови. Жити буде
Нагадаємо
Ситуація на фронті залишається напруженою. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу максимальних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень.