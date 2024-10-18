Ехал в РФ получать высшее образование, а оказался на войне: десантники 79-й бригады взяли в плен египтянина на Кураховском направлении

Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады на Кураховском направлении взяли в плен оккупанта-египтянина, который приехал в рф получать высшее образование, но получив российский паспорт был отправлен на войну против Украины.

Об этом рассказал представитель пресс-службы 79- ОДШБ Орест Дрималовский в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

У нас нередко были свидетельства снятые на камеру наших разведывательных дронов, как во время штурмовых действий, российские штурмовики теряли мотивацию штурмовать дальше или подрывали себя гранатами, или совершали самоубийство с помощью своих автоматов. В последние дни несколько оккупантов поднимали руки, сдавались в плен. Наши десантники имели возможность ей взять в плен - сказал Дрималовский.

Он отметил, что десантники взяли в плен типичного представителя российской армии, который из тюрьмы пошел на войну против Украины за 200 тысяч рублей.

Также ребята наши рассказывали, что недавно был египтянин, который приехал в Россию получать высшее образование в сфере ИТ-технологий, но как только получил российский паспорт, то уже через месяц получил повестку на фронт и через несколько дней был замечен в нашей полосе обороны. Он выехал на штурм, попал в плен. Удалось ему сохранить жизнь. Интересный такой персонаж, знает 4 языка. Жить будет - добавил Дрималовский.

Напомним,

Ситуация на фронте остается напряженной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу максимальные потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 210 боевых столкновений.