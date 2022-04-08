Євросоюз за кілька днів виділить Україні ще 500 млн євро на зброю – Боррель
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Європейський союз за кілька днів додатково виділить Україні ще 500 мільйонів євро на закупівлю озброєння для боротьби із російськими окупантами. Про це під час пресконференції із Президентом України Володимиром Зеленським у Києві заявив Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає кореспондент УНН.
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"Ми вже виділили 1 мільярд євро. За кілька днів ми зможемо виділити ще 500 мільйонів євро на закупівлю зброї", – заявив Боррель на пресконференції.
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У свою чергу Голова Української держави Володимир Зеленський подякував Європейському Союзу за фінансову підтримку.
"Хочу подякувати за ту фінансову підтримку, яка має на меті купівлю зброї. Як Президент ліберальної держави, я не хотів би говорити про зброю, але зараз доводиться", – відповів Зеленський.
Додамо
Сьогодні Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Високий представник ЄС Жозеп Боррел та Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер відвідали Бучу, звільнену від рашистських окупантів.
Після цього Президент Єврокомісії передала владі України опитувальник про членство в ЄС.
Президент України запевнив, що Київ надасть заповнений документ на вступ до Євросоюзу протягом тижня.