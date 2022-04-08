Зеленський заявив, що Україна відповість на анкету про вступ до ЄС протягом тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ надасть заповнений документ на вступ до Євросоюзу протягом тижня. Про це Голова держави заявив під час пресконференції із Головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн у Києві, передає кореспондент УНН.
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Зокрема, Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн під час пресконференції урочисто передала Президенту України анкету для вступу до ЄС. Зеленський запевнив, що документ заповнять протягом тижня.
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"Ми протягом тижня надамо вам позитивну відповідь на запит про членство в ЄС. У цій папці підстава для наших дискусій в найближчі тижні. Ваш шлях до ЄС починається", - заявила фон дер Ляєн на брифінгу.
"Спасибі, Урсула, ми впораємося протягом тижня", - відповів Зеленський.
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Голова Єврокомісії наголосила, що процес вступу України до ЄС триватиме не роками, а тижнями.
Додамо
Сьогодні Фон дер Ляйен разом з колегами відвідала звільнену від російських окупантів Бучу.