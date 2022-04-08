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Евросоюз за несколько дней выделит Украине еще 500 млн евро на оружие - Боррель

Киев • УНН

 • 114453 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Европейский союз за несколько дней дополнительно выделит Украине еще 500 миллионов евро на закупку вооружения для борьбы с российскими оккупантами. Об этом во время пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает корреспондент УНН.

Евросоюз за несколько дней выделит Украине еще 500 млн евро на оружие - Боррель

Цитата

"Мы уже выделили 1 миллиард евро. За несколько дней мы сможем выделить еще 500 миллионов евро на закупку оружия", - заявил Боррель на пресс-конференции.

Детали

В свою очередь Глава Украинского государства Владимир Зеленский поблагодарил Европейский Союз за финансовую поддержку.

"Хочу поблагодарить за ту финансовую поддержку, которая имеет целью покупку оружия. Как Президент либерального государства, я не хотел бы говорить об оружии, но сейчас приходится", - ответил Зеленский.

Добавим

Сегодня Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн, Высокий представитель ЕС Жозеп Боррел и Премьер-министр Словакии Эдуард Геґер посетили Бучу, освобожденную от рашистських оккупантов.

После этого Президент Еврокомиссии передала властям Украины опросник о членстве в ЕС.

Президент Украины заверил, что Киев предоставит заполненный документ на вступление в Евросоюз в течение недели.

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