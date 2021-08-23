Євросоюз з 2014 року надав Україні понад 16 млрд євро
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Починаючи з 2014 року, Європейський Союз як фінансову підтримку надав Україні більше ніж 16 мільярдів євро. Про це під час виступу на саміті “Кримської платформи” заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, передає кореспондент УНН.
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“ЄС також запроваджує заходи, які допомагали Україні долати наслідки анексії. У межах нашої безпрецедентної підтримки України, у межах нашої співпраці за Угодою про асоціацію ЄС надав більше ніж 16 млрд євро з 2014 року”, - заявив Мішель.
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Він зазначив, що питання Криму у міжнародному порядку денному повинне залишатися на високому рівні. Та що Європейський Союз засвідчує незмінну політичну підтримку щодо цього питання.
“Ми хочемо таким чином реагувати на загрозу міжнародному порядку. Абсолютно необхідно зберігати світовий порядок. І для цього ми маємо залучати якомога ширше міжнародну підтримку до підтримки цілісності України, до підтримки невизнання анексії Криму”, - додав президент Європейської ради.
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У Києві відбувається саміт “Кримської платформи”, на якому офіційно беруть участь представники 46 країн світу та організацій. Зокрема, на саміті свою підтримку територіальній цілісності України висловили президенти Литви, Латвії, Польщі.
Так, Президент Польщі Анжей Дуда на саміті “Кримської платформи” почав свій виступ зі слів подяки українською мовою.
Лідери країн заявили, що ніколи не визнають незаконну окупацію Кримського півострова Росією.
Як наголосив Президент Володимир Зеленський, тимчасова окупація Російською Федерацією Автономної республіки Крим почалася 20 лютого 2014 року і триває вже 2741 день.
Він також додав, що без забезпечення належної безпеки у Чорному морі навряд чи вдасться повернути тимчасово окупований Крим.