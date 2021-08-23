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Евросоюз с 2014 года предоставил Украине более 16 млрд евро

Евросоюз с 2014 года предоставил Украине более 16 млрд евро

Киев  •  УНН

 • 22568 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Начиная с 2014 года, Европейский Союз в качестве финансовой поддержки предоставил Украине более 16 млрд евро. Об этом во время выступления на саммите "Крымской платформы" заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"ЕС также вводит меры, которые помогали Украине преодолевать последствия аннексии. В рамках нашей беспрецедентной поддержки Украины, в рамках нашего сотрудничества по Соглашению об ассоциации ЕС предоставил более 16 млрд евро с 2014 года", - заявил Мишель.

Детали

Он отметил, что вопрос Крыма в международной повестке дня должен оставаться на высоком уровне. И что Европейский Союз подтверждает неизменную политическую поддержку по этому вопросу.

"Мы хотим таким образом реагировать на угрозу международному порядку. Совершенно необходимо хранить мировой порядок. И для этого мы должны привлекать как можно шире международную поддержку к поддержке целостности Украины, к поддержке непризнания аннексии Крыма", - добавил президент Европейского совета.

Добавим

В Киеве проходит саммит "Крымской платформы", на котором официально принимают участие представители 46 стран мира и организаций. В частности, на саммите свою поддержку территориальной целостности Украины выразили президенты Литвы, Латвии, Польши.

Так, Президент Польши Дуда на саммите "Крымской платформы" начал свое выступление со слов благодарности на украинском языке.

Лидеры стран заявили, что никогда не признают незаконной оккупации Крымского полуострова Россией.

Как отметил Президент Владимир Зеленский, временная оккупация Российской Федерацией Автономной Республики Крым началась 20 февраля 2014 года и продолжается уже 2741 день.

Он также добавил, что без обеспечения надлежащей безопасности в Черном море вряд ли удастся вернуть временно оккупированный Крым.

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