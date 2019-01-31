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Європарламент 31 січня визнає Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Європейський парламент у четвер, 31 січня, схвалить резолюцію про визнання лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом південноамериканської країни. Про це повідомило в середу агентство EFE з посиланням на свої джерела в законодавчому органі, передає УНН.

За даними агентства, резолюцію підтримають представники Європейської народної партії і соціалісти.

Документ, як очікується, також буде містити заклик до глави європейської дипломатії Федеріки Могеріні і країнам-членам ЄС визнати Гуайдо, поки у Венесуелі не будуть проведені нові президентські вибори, "вільні і прозорі".

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Нагадаємо, криза в Венесуелі розгорілась з новою силою 23 січня, коли лідер опозиції, голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов’язки президента країни. Президент США Дональд Трамп майже відразу заявив, що США визнають Гуайдо як легітимного тимчасового лідера держави. Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники низки інших держав, зокрема Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. На підтримку ж Мадуро виступають Росія, Китай, Мексика, Куба і Болівія.

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26 січня країни Євросоюзу висунули ультиматум Ніколасу Мадуро: Венесуела протягом восьми днів має оголосити вибори. В іншому випадку ці країни визнають в.о. президента Хуана Гуайдо.

Після цього влада Венесуели висловила жаль у зв’язку з тим, що країни Європейського союзу піддалися тиску з боку США, які не визнають легітимного уряду Боліваріанської Республіки.

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