Європарламент 31 січня визнає Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели

КИЇВ. 31 січня. УНН. Європейський парламент у четвер, 31 січня, схвалить резолюцію про визнання лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом південноамериканської країни. Про це повідомило в середу агентство EFE з посиланням на свої джерела в законодавчому органі, передає УНН.