Европарламент 31 января признает Гуайдо временным президентом Венесуэлы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Европейский парламент в четверг, 31 января, одобрит резолюцию о признании лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом южноамериканской страны. Об этом сообщило в среду агентство EFE со ссылкой на свои источники в законодательном органе, передает УНН.
По данным агентства, резолюцию поддержат представители Европейской народной партии и социалисты.
Документ, как ожидается, также будет содержать призыв к главе европейской дипломатии Федерике Могерини и странам-членам ЕС признать Гуайдо, пока в Венесуэле не будут проведены новые президентские выборы, "свободные и прозрачные".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо покидать страну
Напомним, кризис в Венесуэле разгорелся с новой силой 23 января, когда лидер оппозиции, председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Президент США Дональд Трамп почти сразу заявил, что США признают Гуайдо как легитимного временного лидера государства. Впоследствии о признании Гуайдо временным главой государства заявили представители ряда других государств, в частности Канады, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Чили, Аргентины, Перу и Эквадора. В поддержку же Мадуро выступают Россия, Китай, Мексика, Куба и Боливия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Колумбия опровергла данные о возможном размещении войск США на своей территории
26 января страны Евросоюза выдвинули ультиматум Николасу Мадуро: Венесуэла течение восьми дней должен объявить выборы. В противном случае эти страны признают и.о. президента Хуана Гуайдо.
После этого власти Венесуэлы выразила сожаление в связи с тем, что страны Европейского союза поддались давлению со стороны США, которые не признают легитимного правительства Боливарианской Республики.