Європа не готова до екстремальної спеки - Politico

Деталі

Як зазначає видання, неготовність "очевидна", виходячи з кількості загиблих внаслідок аномальної спеки: понад 2000 людей померли в Іспанії та Португалії, і очікується, що ця кількість зросте, коли будуть опубліковані дані у Франції, Великій Британії, Бельгії та Нідерландах, а також у більшості країн Центральної Азії та Східної Європи, де на вихідних все ще зберігалася спека.

Неготовність Європи була продемонстрована, коли минулого тижня у Франції, Іспанії, Греції та Португалії поширилися масштабні пожежі, і замість розгортання додаткових пожежних літаків ЄС вів переговори про їхню закупівлю, пише видання.

Це, як зазначається, також можна було побачити у впливі аномальної спеки на економіку — енергетична, транспортна та технічна інфраструктура щосили намагалися функціонувати при температурах, що перевищують 40 градусів за Цельсієм.

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У той час, як температура побила небувалі рекорди на континенті, у тому числі у Великій Британії, вчені-кліматологи попередили, що це не якийсь незвичайний інцидент: така екстремальна спека і навіть температури вище повертатимуться все частіше через зміну клімату.

Реагування

Реагування та запобіжні заходи, які уряди ухвалюють - або не ухвалюють - у зв'язку з екстремальною спекою, можуть визначити, скільки людей помре, як і рівень шкоди для суспільства та економіки, пише видання.

На найвищому рівні уряду Європи просто не в змозі належним чином побудувати плани на випадок "спекотнішої планети", зазначено при цьому у статті. Усі країни ЄС розробили національні плани того, як вони впораються зі зміною клімату. Але вони часто тонко промальовані та не забезпечені фінансуванням, зазначає видання.

Відповідно до законодавства ЄС, кожній країні-члену пропонується повідомити, скільки вони витрачають на так звану "кліматичну адаптацію" — загалом і за секторами. Аналіз їхніх звітів, за даними видання, показує, що 20 із 27 країн або надають обмежену інформацію, або не надають жодної інформації про свої плани витрат.

"У них його просто немає", - сказав експерт з адаптації до зміни клімату в Європейському агентстві з навколишнього середовища (ЕЕА) Воутер Ванневіль.

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При цьому зазначається, що деякі країни почали вживати заходів після смертоносної спеки у 2003 році.

За даними ЕЕА, за останні чотири десятиліття від 76 000 до 128 000 людей загинули під час сильної спеки.

Але найбільша кількість смертельних випадків, пов'язаних зі спекою, за останні десятиліття була зареєстрована не в спекотній Іспанії або Італії, а в Німеччині, що підкреслює роль місцевої політики та рівня підготовки.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, менш як половина з 27 країн ЄС мають плани дій щодо боротьби з наслідками екстремальної спеки для здоров'я, а з тих, які є, більше ніж половина недостатньо фінансуються.

"Невідповідність між рівнем небезпеки та темпом дій - це скандал. Ми не знаємо, коли відбудеться наступна велика подія, і ми не готові", - сказав мюнхенський лікар і голова Німецького альянсу із захисту клімату та здоров'я, мережі працівників охорони здоров'я Мартін Херрманн.

Вплив на економіку

Стимул адаптуватися до вищих температур також і економічний. У багатьох частинах Європи через сильну спеку критична інфраструктура вийшла з ладу через різке підвищення температури.

Лондонський аеропорт Лутон був змушений призупинити польоти через те, що спека пошкодила злітно-посадкову смугу. Більшість залізниці Великої Британії було закрито. У Нідерландах Амстердам вдавався до розпорошення води на мости, щоб підтримувати їх у робочому стані, тоді як в Італії автомагістралі та залізничні колії, що з'єднують Тріест з рештою країни, довелося закрити, оскільки цей район охопили лісові пожежі.

У Франції та Бельгії атомні електростанції зупинили або скоротили роботу через те, що вода, що охолоджує, стала занадто гарячою.

Навіть кіберпростір не застрахований від спеки. І Google, і хмарний підрозділ Oracle минулого тижня зіткнулися з "відмовами" систем охолодження у Великій Британії, причому Oracle вказала як причину "не по сезону високі температури".

Європейським центрам обробки даних, що забезпечують всі види щоденної роботи в мережі, важко зберігати прохолоду навіть у кращі часи. Це одна з причин, чому центри обробки даних деяких найбільших технологічних компаній були розміщені в північних країнах і переважно поряд з джерелами води, які можна використовувати для охолодження серверів.

У міру того, як пекуча спека починає досягати цих районів, особливо якщо вона супроводжується посухою, операторам центрів обробки даних доведеться йти тонкою межею: переконатися, що їх блоки водяного охолодження адаптовані до ще більш спекотного майбутнього, а також ретельно аналізувати їхнє високе споживання води, оскільки вона стає дедалі дефіцитнішим товаром.

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Адаптація інфраструктури та міст до жаростійкості також буде пов'язана з високою ціною.

Більшість будинків у Північній Європі побудовані так, щоб утримувати, а не відводити тепло, і, як правило, не мають кондиціонерів, а це означає, що для підвищення їхньої стійкості до тепла знадобиться масова модернізація.

Щоб впоратися із спекотним майбутнім, містам потрібно буде садити дерева, адаптувати будівельні норми та правила та інвестувати у матеріали, здатні витримувати спеку та холод, зазначається у статті.

Останній рубіж підготовки - у головах європейців. Попри те, що метеорологічні агентства випускають дедалі шаленіші попередження про ризик для життя, пов'язаний з рекордною спекою, багато людей упаковують свої барбекю та сонцезахисний лосьйон, готові до літніх розваг.

Тож, континент має проробити велику роботу, щоб захистити свої міста, інфраструктуру та менталітет від спеки, відзначає видання.