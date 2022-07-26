Европа не готова к экстремальной жаре - Politico

Детали

Как отмечает издание, неготовность "очевидна", исходя из числа погибших в результате аномальной жары: более 2000 человек умерли в Испании и Португалии, и ожидается, что это число возрастет, когда данные будут опубликованы во Франции, Великобритании, Бельгии и Нидерландах, а также в большинстве стран Центральной Азии и Восточной Европы, где на выходных все еще сохранялась жара.

Неготовность Европы была продемонстрирована, когда на прошлой неделе во Франции, Испании, Греции и Португалии распространились масштабные пожары, и вместо развертывания дополнительных пожарных самолетов Европейский Союз вел переговоры об их покупке, пишет издание.

Это, как отмечается, также можно было увидеть в воздействии аномальной жары на экономику — энергетическая, транспортная и техническая инфраструктура изо всех сил пытались функционировать при температурах, превышающих отметку в 40 градусов по Цельсию.

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В то время, как температура побила небывалые рекорды на континенте, в том числе в Великобритании, ученые-климатологи предупредили, что это не какой-то необычный инцидент: такая экстремальная жара и даже температуры повыше будут возвращаться все чаще из-за изменения климата.

Реагирование

Реагирование и меры предосторожности, которые правительства принимают — или не принимают — в связи с экстремальной жарой, могут определить, сколько людей умрет, как и уровень ущерба для общества и экономики, пишет издание.

На самом высоком уровне правительства Европы просто не в состоянии адекватно построить планы для "более жаркой планеты", при этом указано в статье. Все страны ЕС разработали национальные планы того, как они справятся с изменением климата. Но они часто тонко прорисованы и не обеспечены финансированием, отмечает издание.

Согласно законодательству ЕС, каждой стране-члену предлагается сообщить, сколько они тратят на так называемую "климатическую адаптацию" — в целом и по секторам. Анализ их отчетов показывает, что 20 из 27 стран либо предоставляют ограниченную информацию, либо не предоставляют никакой информации о своих планах расходов.

"У них его просто нет", - сказал эксперт по адаптации к изменению климата в Европейском агентстве по окружающей среде (EEA) Воутер Ванневиль.

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При этом отмечается, что некоторые страны начали принимать меры после смертоносной жары в 2003 году.

По данным EEA, за последние четыре десятилетия от 76 000 до 128 000 человек погибли во время сильной жары.

Но наибольшее количество смертельных случаев, связанных с жарой, за последние десятилетия было зарегистрировано не в обычно жаркой Испании или Италии, а в Германии, что подчеркивает роль местной политики и уровня подготовки.

По данным Всемирной организации здравоохранения, менее половины из 27 стран ЕС имеют планы действий по борьбе с последствиями экстремальной жары для здоровья, а из тех, которые есть, более половины из них недостаточно финансируются.

"Несоответствие между уровнем опасности и темпом действий – это скандал. Мы не знаем, когда произойдет следующее крупное событие, и мы не готовы", – мюнхенский врач и председатель Немецкого альянса по защите климата и здоровья, сети работников здравоохранения, Мартин Херрманн.

Влияние на экономику

Стимул адаптироваться к более высоким температурам также и экономический. Во многих частях Европы из-за сильной жары критическая инфраструктура вышла из строя из-за резкого повышения температуры.

Лондонский аэропорт Лутон был вынужден приостановить полеты из-за того, что жара повредила взлетно-посадочную полосу. Большая часть железнодорожной системы Великобритании была закрыта. В Нидерландах Амстердам прибегал к распылению воды на мосты, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии, в то время как в Италии автомагистрали и железнодорожные пути, соединяющие Триест с остальной частью страны, пришлось закрыть, поскольку этот район охватили лесные пожары.

Во Франции и Бельгии атомные электростанции остановили или сократили работу из-за того, что охлаждающая вода стала слишком горячей.

Даже киберпространство не застраховано от жары. И Google, и облачное подразделение Oracle на прошлой неделе столкнулись с "отказами" охлаждающих систем в Великобритании, причем Oracle указала в качестве причины на «не по сезону высокие температуры».

Европейским центрам обработки данных, обеспечивающие все виды ежедневной работы в сети, трудно сохранять прохладу даже в лучшие времена. Это одна из причин, почему центры обработки данных некоторых крупнейших технологических компаний были размещены в северных странах и в основном рядом с источниками воды, которые можно использовать для охлаждения серверов.

По мере того, как палящая жара начинает достигать этих районов, особенно если она сопровождается засухой, операторам центров обработки данных придется идти по тонкой грани: убедиться, что их блоки водяного охлаждения адаптированы к еще более жаркому будущему, а также подвергаться тщательному анализу их высоке потребление воды, поскольку она становится все более дефицитным товаром.

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Адаптация инфраструктуры и городов к жаростойкости также будет сопряжена с высокой ценой.

Большинство домов в Северной Европе построены так, чтобы удерживать, а не отводить тепло, и, как правило, не имеют кондиционеров, а это означает, что для повышения их устойчивости к теплу потребуется массовая модернизация.

Чтобы справиться с жарким будущим, городам нужно будет сажать деревья, адаптировать строительные нормы и правила и инвестировать в материалы, способные выдерживать жару и холод, отмечается в статье.

Последний рубеж подготовки - в умах европейцев. Несмотря на то, что метеорологические агентства выпускают все более отчаянные предупреждения о риске для жизни, связанном с рекордной жарой, многие люди упаковывают свои барбекю и солнцезащитный лосьон, готовые к летним развлечениям.

Таким образом, континенту предстоит проделать большую работу, чтобы защитить свои города, инфраструктуру и менталитет от жары.