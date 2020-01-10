Єврокомісія не бачить переконливих доказів щодо причин катастрофи літака МАУ

"На даному етапі досі немає переконливих доказів того, що послужило причиною інциденту (аварії літака - ред.), і ми все ще чекаємо результатів поточного розслідування. Для нас дуже важливо, щоб розслідування проводилося за допомогою незалежного і заслуговуючого на довіру розслідування в галузі цивільної безпеки, що проводиться відповідно до міжнародних правил, правил Міжнародної організації цивільної авіації", - сказав Де Кеєрсмакер.

За його словами, Єврокомісія готова надати будь-яку необхідну допомогу тим, хто проводить розслідування.

"Ми просто хочемо наполягти на тому, що, як і в випадку з кожною авіакатастрофою, має проводитися заслуговуюче на довіру і незалежне розслідування. Це важливо у всіх випадках цих сумних подій. І нам залишається тільки чекати переконливих доказів, які з'являться в результаті такого незалежного розслідування", - додав представник ЄК.

Нагадаємо, за словами неназваного джерела CNN, знайомого з даними розвідки США, український літак, що здійснював рейс з Тегерана до Києва, був збитий двома ракетами наземно-повітряного типу "Тор", виготовленими в Росії.

Джерело стверджує, що в розвідці США бачили, як іранські радіолокаційні сигнали фіксуються на українському літаку, перш ніж він зазнав аварії.

Крім того, прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що є розвідувальна інформація, що літак МАУ в Ірані був збитий ракетою "земля-повітря" іранськими силами.

Іран заперечує, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою.

Раніше у РНБО заявили про три "закриті" версії катастрофи літака МАУ в Ірані. Водночас у РНБО зазначили, що вивчається версія ураження літака МАУ в Ірані російською ракетою ЗРК "Тор".

8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

На борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.