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Єврокомісія не бачить переконливих доказів щодо причин катастрофи літака МАУ

Єврокомісія не бачить переконливих доказів щодо причин катастрофи літака МАУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Європейська комісія вважає, що наразі немає переконливих доказів щодо того, що саме послужило причиною аварії літака рейсу PS752 "Тегеран-Київ" в Ірані. Про це заявив в п'ятницю на брифінгу представник Європейської комісії Стефан Де Кеєрсмакер, відповідаючи на питання щодо версії прем'єра Канади Джастіна Трюдо про причини катастрофи, передає кореспондент УНН.

"На даному етапі досі немає переконливих доказів того, що послужило причиною інциденту (аварії літака - ред.), і ми все ще чекаємо результатів поточного розслідування. Для нас дуже важливо, щоб розслідування проводилося за допомогою незалежного і заслуговуючого на довіру розслідування в галузі цивільної безпеки, що проводиться відповідно до міжнародних правил, правил Міжнародної організації цивільної авіації", - сказав Де Кеєрсмакер.

За його словами, Єврокомісія готова надати будь-яку необхідну допомогу тим, хто проводить розслідування.

"Ми просто хочемо наполягти на тому, що, як і в випадку з кожною авіакатастрофою, має проводитися заслуговуюче на довіру і незалежне розслідування. Це важливо у всіх випадках цих сумних подій. І нам залишається тільки чекати переконливих доказів, які з'являться в результаті такого незалежного розслідування", - додав представник ЄК.

Нагадаємо, за словами неназваного джерела CNN, знайомого з даними розвідки США, український літак, що здійснював рейс з Тегерана до Києва, був збитий двома ракетами наземно-повітряного типу "Тор", виготовленими в Росії.

Джерело стверджує, що в розвідці США бачили, як іранські радіолокаційні сигнали фіксуються на українському літаку, перш ніж він зазнав аварії.

Крім того, прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що є розвідувальна інформація, що літак МАУ в Ірані був збитий ракетою "земля-повітря" іранськими силами.

Іран заперечує, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою.

Раніше у РНБО заявили про три "закриті" версії катастрофи літака МАУ в Ірані. Водночас у РНБО зазначили, що вивчається версія ураження літака МАУ в Ірані російською ракетою ЗРК "Тор".

8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

На борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.

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