Еврокомиссия не видит убедительных доказательств относительно причин крушения самолета МАУ

КИЕВ. 10 января. УНН. Европейская комиссия считает, что на данный момент нет убедительных доказательств относительно того, что именно послужило причиной крушения самолета рейса PS752 "Тегеран-Киев" в Иране. Об этом заявил в пятницу на брифинге представитель Европейской комиссии Стефан Де Кеерсмакер, отвечая на вопрос относительно версии премьера Канады Джастина Трюдо о причинах крушения, передаёт корреспондент УНН.