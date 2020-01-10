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Еврокомиссия не видит убедительных доказательств относительно причин крушения самолета МАУ

Еврокомиссия не видит убедительных доказательств относительно причин крушения самолета МАУ

Киев  •  УНН

 • 17768 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Европейская комиссия считает, что на данный момент нет убедительных доказательств относительно того, что именно послужило причиной крушения самолета рейса PS752 "Тегеран-Киев" в Иране. Об этом заявил в пятницу на брифинге представитель Европейской комиссии Стефан Де Кеерсмакер, отвечая на вопрос относительно версии премьера Канады Джастина Трюдо о причинах крушения, передаёт корреспондент УНН.

"На данном этапе до сих пор нет убедительных доказательств того, что послужило причиной инцидента (крушения самолёта – ред.), и мы все еще ждем результатов текущего расследования. Для нас очень важно, чтобы расследование проводилось посредством независимого и заслуживающего доверия расследования в области гражданской безопасности, проводимого в соответствии с международными правилами, правилами Международной организации гражданской авиации", - сказал Де Кеерсмакер.

По его словам, Еврокомиссия готова оказать любую необходимую помощь властям, проводящим расследование.

"Мы просто хотим настоять на том, что, как и в случае с каждой авиакатастрофой, должно проводиться заслуживающее доверия и независимое расследование. Это принципиально во всех случаях этих печальных событий. И нам остается только ждать убедительных доказательств, которые появятся в результате такого независимого расследования", - добавил представитель ЕК.

Напомним, по словам неназванного источника CNN, знакомого с данным разведки США, украинский самолет, совершавший рейс из Тегерана в Киев, был сбит двумя ракетами наземно-воздушной типа "Тор", изготовленными в России.

Источник утверждает, что в разведке США видели, как иранские радиолокационные сигналы фиксируются на украинском самолете, прежде чем он потерпел крушение.

Кроме того, премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что есть разведывательная информация, что самолет МАУ в Иране был сбит ракетой "земля-воздух" иранскими силами.

Иран отрицает, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.

Ранее в СНБО заявили о трех "закрытых" версиях катастрофы самолета МАУ в Иране. В то же время в СНБО отметили, что изучается версия поражения самолета МАУ в Иране российской ракетой ЗРК "Тор".

8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

На борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране.

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