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Євроінтеграція: Кабмін посилює підзвітність керівників розпорядників бюджетних коштів

Євроінтеграція: Кабмін посилює підзвітність керівників розпорядників бюджетних коштів

Київ • УНН

 • 20848 перегляди

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову щодо посилення управлінської відповідальності та підзвітності керівників бюджетних установ, зокрема запровадження з 2026 року декларації керівника підрозділу внутрішнього контролю для забезпечення прозорості, ефективності та належного використання бюджетних коштів.

Кабінет міністрів України посилює управлінську відповідальність та підзвітність керівників розпорядників бюджетних коштів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

Сьогодні, 13 червня, Кабінет Міністрів прийняв постанову "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001 і від 12 грудня 2018 р. № 1062

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що стратегія реформування державного управління України на 2022-2025 роки порушує питання необхідності покращення управлінської підзвітності відповідно до європейських принципів з урахуванням особливостей системи державного управління України та посилення управлінської підзвітності на всіх рівнях державного сектору, зокрема підвищення ефективності внутрішнього контролю в державних органах.

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Прийняті зміни є реалізацією Плану заходів з виконання рекомендацій Європейської Комісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2023 року та Плану пріоритетних дій Уряду на 2024 рік. Метою є посилення управлінської відповідальності та підзвітності керівників розпорядників бюджетних коштів та запровадження декларації керівника з внутрішнього контролю, яка набирає чинності з 2026 року, а також приведення застосованої в Основних засадах термінології у відповідність до Законів України "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах" та "Про медіа"

- зазначається в повідомленні.

Декларація керівника з внутрішнього контролю – важливий інструмент для забезпечення ефективного управління, належного рівня організації внутрішнього контролю та посилення управлінської відповідальності та підзвітності.

Запровадження такої декларації спрямоване на забезпечення прозорості, ефективності та результативності управління, належного використання ресурсів, а також є одним із ключових аспектів для зміцнення демократичних цінностей

- йдеться в повідомленні. .

Підписуючи декларацію, керівник демонструє об’єктивну впевненість про достатність впроваджених та вжитих в установі організаційних заходів для досягнення цілей її діяльності, забезпечення ефективного та законного використання бюджетних коштів.

Також повідомляється, що практика Європейських країн показала, що декларування є невід’ємною частиною внутрішнього контролю, адже:

  • дозволяє налагодити та посилити управлінську відповідальність та підзвітність щодо прозорості, ефективності і законності використання бюджетних коштів, запобігання корупції та покращення загального рівня управління установою;
  • відображає здатність до належного управління, прийняття відповідальних рішень для забезпечення ефективної та результативної діяльності.

Мінфін спільно із проектом міжнародної технічної допомоги SOERA розробляє форму, структуру та зміст зазначеної декларації керівника з внутрішнього контролю. Декларація буде затверджуватися наказом Мінфіну

 - йдеться в повідомленні.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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