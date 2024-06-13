Кабинет министров Украины усиливает управленческую ответственность и подотчетность руководителей распорядителей бюджетных средств. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

Сегодня, 13 июня, Кабинет Министров принял постановление «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 28 сентября 2011 г. № 1001 и от 12 декабря 2018 г. № 1062 - говорится в сообщении.

Сообщается, что стратегия реформирования государственного управления Украины на 2022-2025 годы поднимает вопрос о необходимости улучшения управленческой подотчетности в соответствии с европейскими принципами с учетом особенностей системы государственного управления Украины и усиления управленческой подотчетности на всех уровнях государственного сектора, в частности повышение эффективности внутреннего контроля в государственных органах.

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Принятые изменения являются реализацией Плана мероприятий по выполнению рекомендаций Европейской Комиссии, представленных в Отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения Европейского Союза 2023 года и Плана приоритетных действий Правительства на 2024 год. Целью является усиление управленческой ответственности и подотчетности руководителей распорядителей бюджетных средств и внедрение декларации руководителя по внутреннему контролю, которая вступает в силу с 2026 года, а также приведение примененной в Основных принципах терминологии в соответствие с Законами Украины «О защите информации в информационно-коммуникационных системах» и «О медиа» - отмечается в сообщении.

Декларация руководителя по внутреннему контролю - важный инструмент для обеспечения эффективного управления, надлежащего уровня организации внутреннего контроля и усиления управленческой ответственности и подотчетности.

Введение такой декларации направлено на обеспечение прозрачности, эффективности и результативности управления, надлежащего использования ресурсов, а также является одним из ключевых аспектов для укрепления демократических ценностей - говорится в сообщении.

Подписывая декларацию, руководитель демонстрирует объективную уверенность о достаточности внедренных и принятых в учреждении организационных мер для достижения целей его деятельности, обеспечения эффективного и законного использования бюджетных средств.

Также сообщается, что практика Европейских стран показала, что декларирование является неотъемлемой частью внутреннего контроля, ведь:

позволяет наладить и усилить управленческую ответственность и подотчетность относительно прозрачности, эффективности и законности использования бюджетных средств, предотвращения коррупции и улучшения общего уровня управления учреждением;

отражает способность к надлежащему управлению, принятию ответственных решений для обеспечения эффективной и результативной деятельности.



Минфин совместно с проектом международной технической помощи SOERA разрабатывает форму, структуру и содержание указанной декларации руководителя по внутреннему контролю. Декларация будет утверждаться приказом Минфина - говорится в сообщении.

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