Євродепутат: видача Цемаха до РФ була неприйнятною
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Депутат Європейського парламенту від Нідерландів Кіті Пірі заявила, що передача підозрюваного в трагедії МН17 Володимира Цемаха до Росії була “неприйнятною”. Про це Пірі заявила на пленарному засіданні Європейського парламенту, під час обговорення ситуації в Україні, передає УНН із посиланням на трансляцію із зали Європарламенту.
“В той час, як ми розуміємо контекст, в якому проходять переговори між Україною і Росією, передача ключового підозрюваного в трагедії МН17 (Володимира Цемаха — ред) до Росії є неприйнятною. Це образа жертв та їхніх рідних, вони заслуговують на те, щоб відповідальні постали перед правосуддям”, — заявила вона.
Євродепутат додала, що “не дивлячись на досягнутий прогрес у вирішенні конфлікту, ризик політичної нестабільності в Україні все ще залишається високим”. “Деякі країни намагаються використовувати це у своїх цілях. Останній скандал, в який залучений президент США — це показовий приклад”, — вважає Пірі.
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Нагадаємо, раніше саме євродепутат Пірі була ініціатором колективного звернення від депутатів Європарламенту до президента України Володимира Зеленського, в якому прохала не виконувати прохання Кремля щодо видачі Цемаха, якого підозрюють в причетності до трагедії МН17. Тоді під зверненням свій підпис поставили 40 політиків.
Як повідомляв УНН, парламент Нідерландів проголосував за розслідування ролі України в катастрофі МН17.
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