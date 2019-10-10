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Евродепутат: выдача Цемаха в РФ была неприемлемой

Киев • УНН

 • 8784 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Депутат Европейского парламента от Нидерландов Кити Пири заявила, что передача подозреваемого в трагедии МН17 Владимира Цемаха в Россию была “неприемлемой”. Об этом Пири сказала на пленарном заседании Европейского парламента, во время обсуждения ситуации в Украине, передает УНН со ссылкой на трансляцию из зала Европарламента.

Евродепутат: выдача Цемаха в РФ была неприемлемой

“В то время, как мы понимаем контекст, в котором проходят переговоры между Украиной и Россией, передача ключевого подозреваемого в трагедии МН17 (Владимира Цемаха — ред) в Россию неприемлема. Это оскорбление жертв и их родных, они заслуживают того, чтобы ответственные предстали перед правосудием”, — заявила она.

Евродепутат добавила, что “несмотря на достигнутый прогресс в решении конфликта, риск политической нестабильности в Украине все еще остается высоким”. “Некоторые страны пытаются использовать это в своих целях. Последний скандал, в который вовлечен президент США — это показательный пример”, — считает Пири.

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Напомним, ранее именно евродепутат Пири была инициатором коллективного обращения от депутатов Европарламента к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором просила не выполнять просьбу Кремля о выдаче Цемаха, которого подозревают в причастности к трагедии МН17. Тогда под обращением свою подпись поставили 40 политиков.

Как сообщал УНН, парламент Нидерландов проголосовал за расследование роли Украины в катастрофе МН17.

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