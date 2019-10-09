Фірташ намагається використати скандал довкола Трампа та України для свого захисту - ЗМІ

Нещодавно Фірташ змінив команду своїх юристів. У липні (після того, як Мін’юст Австрії схвалив екстрадицію олігарха) він відмовився від послуг попередніх адвокатів, і найняв подружжя юристів Джої ДіДженову та Вікторію Тенгсінг, близьких до оточення Трампа.

Як повідомляється, перед цим вони працювали разом з Руді Джуліані, коли він намагався знайти компроментуючу інформацію про Джо Байдена та його сина в Україні. Раніше їм також пропонували долучитись до команди юристів Трампа під час розслідування Мюллера, однак вони відмовились через конфлікт інтересів.

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Після ухвалення рішення про екстрадицію, адвокати Фірташа звернулись про відновлення судового розгляду справи. Як повідомили тоді Голосу Америки в Земельному суді Відня з кримінальних справ, “обвинувачений звернувся про відновлення справи і подав безліч документів”. За австрійськими законами, суд має повторно розглянути нові свідчення та докази, якщо такі є.

Американські журналісти звертають увагу на свідчення екс-прокурора Віктора Шокіна, які він дав у справі Фірташа на початку вересня. Шокін стверджує, що в 2015 році Джо Байден тиснув на українську владу, щоб та запобігла поверненню Фірташа в Україну, адже в такому разі це б унеможливило його екстрадицію в США.

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“Для мене ясно, що певні посадовці з адміністрації Обами, в тому числі віце-президент Джо Байден, безпосередньо маніпулювали керівництвом України під брехливими приводами, щоб запобігти поверненню Дмитра Фірташа в Україну, оскільки вони були занепокоєні відновленням його публічного життя там”.

На думку журналістів, така риторика збігається із висловлюваннями Руді Джуліані і Дональда Трампа щодо тиску Джо Байдена на українську владу. Тож саме цю карту зараз може використати захист Фірташа, у розпал скандалу.

Нагадаємо, 16 липня міністр юстиції Австрії прийняв остаточне рішення про екстрадицію в США українського олігарха Дмитра Фірташа. Адвокати Фірташа звернулись про відновлення судового розгляду справи про екстрадицію. Відтак, екстрадиції не відбудеться, допоки не буде нового рішення суду в цій справі.