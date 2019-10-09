Фирташ пытается использовать скандал вокруг Трампа и Украины для своей защиты - СМИ

Недавно Фирташ сменил команду своих юристов. В июле (после того, как Минюст Австрии одобрил экстрадицию олигарха) он отказался от услуг предыдущих адвокатов и нанял супругов юристов Джои ДиДженову и Викторию Тенгсинг, близких к окружению Трампа.

Как сообщается, перед этим они работали вместе с Руди Джулиани, когда он пытался найти компрометирующие сведения о Джо Байдена и его сына в Украине. Ранее им также предлагали присоединиться к команде юристов Трампа во время расследования Мюллера, однако они отказались из-за конфликта интересов.

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После принятия решения об экстрадиции, адвокаты Фирташа обратились о возобновлении судебного рассмотрения дела. Как сообщили тогда Голосу Америки в Земельном суде Вены по уголовным делам, “обвиняемый обратился о возобновлении дела и подал множество документов”. По австрийским законам, суд должен повторно рассмотреть новые свидетельства и доказательства, если таковые имеются.

Американские журналисты обращают внимание на показания экс-прокурора Виктора Шокина, которые он дал по делу Фирташа в начале сентября. Шокин утверждает, что в 2015 году Джо Байден давил на украинскую власть, чтобы та предотвратила возвращению Фирташа в Украине, ведь в таком случае это бы сделало невозможным его экстрадицию в США.

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“Для меня ясно, что определенные должностные лица из администрации Обамы, в том числе вице-президент Джо Байден, непосредственно манипулировали руководством Украины под лживыми предлогами, чтобы предотвратить возвращение Дмитрия Фирташа в Украине, поскольку они были обеспокоены восстановлением его публичной жизни там”.

По мнению журналистов, такая риторика совпадает с высказываниями Руди Джулиани и Дональда Трампа по давлению Джо Байдена на украинскую власть. Поэтому именно эту карту сейчас может использовать защиту Фирташа, в разгар скандала.

Напомним, 16 июля министр юстиции Австрии принял окончательное решение об экстрадиции в США украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Адвокаты Фирташа обратились о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Поэтому, экстрадиции не произойдет, пока не будет нового решения суда по этому делу.