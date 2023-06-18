Євро-2024: Україна зіграє з Мальтою. Чи зможе наша збірна виправити своє турнірне становище?
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Сьогодні, 19 червня, збірна України з футболу зіграє третій матч у рамках відбіркового турніру на Чемпіонат Європи 2024 року. Суперником українців стане збірна Мальти, пише УНН.
Ситуація у групі
У п’ятницю, 16 червня, у грі з Північною Македонією збірна України здійснила неймовірний камбек, і, програючи після першого таму 0:2, зуміли вирвати перемогу 3:2.
Ситуація у відбірко вій групі С, наразі, складається наступним чином: англійці після трьох зіграних матчів мають дев’ять очок. Збірні України, Італії та Північної Македоніїісля двох матчів мають по три очки кожна. Збірна Мальти зіграла три матчі — 0 очок.
Італія сьогоднішній ігровий день пропускає. Тож, якщо українці обіграють Мальту, а Північна Македонія поступиться англійцям або зіграє у нічию, то наша збірна вийде на друге місце.
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Коли розпочнеться матч, хто судить, де дивитися
Свій перший домашній матч у рамках цього відбору збірна України проведе у словацькому місті Трнава, на стадіоні Антона Малатинського (City Arena).
Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.
Матч обслуговуватиме суддівська бригада з Франції на чолі з Руді Букке. На лініях йому допомагатимуть Ніколя Дано і Орельєн Друе. Четвертий суддя — Бастьєн Дешепі.
В Україні матч можна буде подивитися на місцевих каналах “Суспільного”, окрім OTT-сервісів, та на платформі MEGOGO.
Хто фаворити букмекерів?
Беззастережну перевагу у цьому матчі букмекери віддають збірній України, коефіцієнт на її перемогу становить 1,10. Ставки на перемогу Мальти приймаються з коефіцієнтом — 31,00, на нічию — 12:00.
Україна — Мальта: історія протистоянь
Україна та Мальта у своїй історії грали лише один раз — товариський матч у червні 2017 року. І, як не дивно, збірна України, граючи практично основним складом, поступилася з рахунком 0:1. На гол Зака Муската на 14 хвилині у наших футболістів так і не знайшлося аргументів.
Нагадаємо
Паралімпійська збірна України з футболу стала чемпіоном Європи.