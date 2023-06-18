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Евро-2024: Украина сыграет с Мальтой. Сможет ли наша сборная исправить свое турнирное положение?

Киев • УНН

 • 1588163 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Сегодня, 19 июня, сборная Украины по футболу сыграет третий матч в рамках отборочного турнира на Чемпионат Европы 2024 года. Соперником украинцев станет сборная Мальты, пишет УНН.

Евро-2024: Украина сыграет с Мальтой. Сможет ли наша сборная исправить свое турнирное положение?

Ситуация в группе

В пятницу, 16 июня, в игре с Северной Македонией сборная Украины совершила невероятный камбэк, и, проигрывая после первого тама 0:2, сумели вырвать победу 3:2.

Ситуация в отборочной группе С, пока, складывается следующим образом: англичане после трех сыгранных матчей имеют девять очков. Сборные Украины, Италии и Северной Македонии после двух матчей имеют по три очка каждая. Сборная Мальты сыграла три матча – 0 очков.

Италия сегодняшний игровой день пропускает. Поэтому, если украинцы обыграют Мальту, а Северная Македония уступит англичанам или сіграет в ничью, то наша сборная выйдет на второе место.

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Когда начнется матч, кто судит, где смотреть

Свой первый домашний матч в рамках этого отбора сборная Украины проведет в словацком городе Трнава, на стадионе Антона Малатинского (City Arena).

Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Матч будет обслуживать судейская бригада из Франции во главе с Руди Букке. На линиях ему будут помогать Николя Дано и Орельен Друэ. Четвертый судья - Бастьен Дешепи.

В Украине матч можно будет посмотреть на местных каналах «Общественного», кроме OTT-сервисов, и на платформе MEGOGO.

Кто фавориты букмекеров?

Безоговорочное преимущество в этом матче букмекеры отдают сборной Украины, коэффициент на ее победу составляет 1,10. Ставки на победу Мальты принимаются с коэффициентом – 31,00, на ничью – 12:00.

Украина – Мальта: история противостояний

Украина и Мальта в своей истории играли лишь один раз – товарищеский матч в июне 2017 года. И, как ни странно, сборная Украины, играя практически основным составом, уступила со счетом 0:1. На гол Зака Муската на 14 минуте у наших футболистов так и не нашлось аргументов.

Напомним

Паралимпийская сборная Украины по футболу стала чемпионом Европы.

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